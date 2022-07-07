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Spor İşte Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı!
Spor

İşte Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı!

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, İtalyan devi Inter'e transfer olmaya hazırlanıyor. Savunmacı arayışında olan Inter'in, stoper için belirlediği iki alternatiften biri Çağlar Söyüncü.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 14:28:00 -
İşte Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı!

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, İtalyan devi Inter'e transfer olmaya hazırlanıyor. Savunmacı arayışında olan Inter'in, stoper için belirlediği iki alternatiften biri Çağlar Söyüncü.

Leicester City ile sözleşmesinin son senesine giren Çağlar Söyüncü için transfer piyasası kızışmış vaziyette. Milli yıldızımız için son iddia ise İtalyan devi Inter olarak kayıtlara geçti. Mavililer, Çağlar için Leicester City ile temasa geçti.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ INTER'E GİDİYOR

İtalyan devi Inter, Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'yü istiyor. Stoper için iki alternatif belirleyen Inter, Fiorentina'dan Nikola Milenkovic'in yanı sıra Leicester City'den Çağlar Söyüncü'yü düşünüyor.

Inter'in stoperleri Stefan de Vrij ya da Milan Skriniar'ın bu yaz takımdan ayrılma ihtimallerini okuyucularına duyuran gazete, bu bölgeyi en iyi şekilde dolduracak ismin Çağlar Söyüncü olduğunu belirtti. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 41 maça çıkan 26 yaşındaki stoperin Inter için biçilmiş kaftan olduğu vurgulandı. Ayrıca Çağlar Söyüncü'nün Inter'e transferinin kariyerinde sıçrama anlamına geldiği ve oyuncunun bu transfer için çok heyecanlı olduğu yazıldı.

 

 


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