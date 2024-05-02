  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya İşte çağdaş Batı! Koşu bandında çalıştırılan çocuğun korkunç sonu
Sosyal Medya

İşte çağdaş Batı! Koşu bandında çalıştırılan çocuğun korkunç sonu

Yeniakit Publisher
2024-05-02 16:07:00 -

ABD'de bir baba "çok şişman" olduğu için 6 yaşındaki çocuğunu koşu bandında koşturdu. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan küçük çocuk yaşamını yitirdi.

Anne Bre Micciolo moruklardan şüphelenerek durumu New Jersey Çocuk Koruma birime bildirdi. Sosyal görevliler çocuğu 1 Nisan'da doktora götürülmesini istedi.

Kontrole alınan küçük çocuk burada yapılan muayene sırasında babasının onu "çok şişman olduğu için" koşu bandında koşturduğunu söyledi.

AYNI GÜN MİDE BULANTISI VE NEFES DARIĞIYLA UYANDI, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

6 yaşındaki çocuk aynı günün akşamında uykusundan tökezleyerek, kelimeleri geveleyerek, mide bulantısı ve nefes darlığıyla uyandı.

Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Aydınlık'tan Gaffar Yakınca yazdı: Abdullah Gül'ün çakarlıları!
Aydınlık'tan Gaffar Yakınca yazdı: Abdullah Gül'ün çakarlıları!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aydınlık'tan Gaffar Yakınca yazdı: Abdullah Gül'ün çakarlıları!

ABD'nin israf zihniyeti pahalıya patladı! Milyarlarca dolarlık tahvil satışı yapacaklar
ABD'nin israf zihniyeti pahalıya patladı! Milyarlarca dolarlık tahvil satışı yapacaklar

Ekonomi

ABD'nin israf zihniyeti pahalıya patladı! Milyarlarca dolarlık tahvil satışı yapacaklar

İkiyüzlü ABD'den İsrail'e Arabistan uyarısı! Normalleşme buna bağlı
İkiyüzlü ABD'den İsrail'e Arabistan uyarısı! Normalleşme buna bağlı

Dünya

İkiyüzlü ABD'den İsrail'e Arabistan uyarısı! Normalleşme buna bağlı

ABD’de Demokratlardan "Refah" çağrısı: "Sivilleri korumak için harekete geçin"
ABD’de Demokratlardan “Refah” çağrısı: “Sivilleri korumak için harekete geçin”

Dünya

ABD’de Demokratlardan “Refah” çağrısı: “Sivilleri korumak için harekete geçin”

İran'dan ABD ve İngiltere'ye yaptırım kararı
İran'dan ABD ve İngiltere'ye yaptırım kararı

Dünya

İran'dan ABD ve İngiltere'ye yaptırım kararı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23