İşte çağdaş Batı! Koşu bandında çalıştırılan çocuğun korkunç sonu

Anne Bre Micciolo moruklardan şüphelenerek durumu New Jersey Çocuk Koruma birime bildirdi. Sosyal görevliler çocuğu 1 Nisan'da doktora götürülmesini istedi.

Kontrole alınan küçük çocuk burada yapılan muayene sırasında babasının onu "çok şişman olduğu için" koşu bandında koşturduğunu söyledi.

AYNI GÜN MİDE BULANTISI VE NEFES DARIĞIYLA UYANDI, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

6 yaşındaki çocuk aynı günün akşamında uykusundan tökezleyerek, kelimeleri geveleyerek, mide bulantısı ve nefes darlığıyla uyandı.

Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.