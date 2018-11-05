İşte buğday ruşeymi

KEPEK

Taneyi zararlı ışınlardan, bulaşıcılardan koruyan katman.



Antioksidan ve B vitamini kaynağı.

ENDOSPERM

Tanenin filizlenirken beslenme deposu. Nişastalı karbonhidratlar, az miktarda vitamin ve mineral taşır

RUŞEYM

Tanenin yeniden çimlenip buğday oluşturma merkezi olan embriyo. Pek çok E, B vitaminleri, mineraller, yararlı yağlar ve hayatî proteinlerin deposu..

Buğday ruşeym kısmı, buğdayın en tepesinde embriyo olarak adlandırılan, tohumun üremesini ve çimlenmesini sağlayan kısım.. Buğdayın kalbi ve hayat kaynağıdır. İçinde neler yok ki... Muhteviyatında yüksek miktarda A, E ve B1 vitamini, lesitin, esansiyel yağ asitleri ve proteinler ile minerallerden çinko, manganez ve krom bulunmaktadır. Folik asit ve demirden zengin. Lif değeri çok yüksek, sindirime çok iyi gelir. Kan şekerini dengeler, ani şeker iniş çıkışlarının önüne geçer.

Kıymetini size şöyle özetleyelim; 1 ton buğdaydan sadece 1 kilogram ruşeym elde ediliyor!

Buğday ruşeymi, tüm tanenin % 2-3’ünü oluşturur ve gıdalarda, kozmetikte aranan bir üründür. Gıda kullanımına uygun olan ruşeym oranı en fazla % 0,5’tir.

Onun için alacağınız ekmekte ruşeym çok önemli.

Geleneksel bir değirmen sisteminde ruşeym ve kepek una karışıyordu. Besin değeri yüksek ekmek yeniyordu.



Adeta ilaç gibi

Günümüzde buğdaydan ruşeymi çalıyor, ayrıca paketleyip satıyorlar. Hem de 8'er gr.'lık paketlerde veya ilaç tipi kavanozlarında! Hatta yağını da çıkartıp eczane usulü piyasaya sürüyorlar..

Ankara Halk Ekmek bunu % 15 oranında ekmeğe ilave ederek besin değeri yüksek, oldukça lezzetli ve iç yapısı homojen bir ekmeği satıyor. İyi de yapıyor.

Çünki ruşeymi alınmış undan yapılan ekmek, karın şişiren, tokluk hissi veren şekerden başka bir şey değildir. Bünyede bol bol yağ yapar, obeziteye zemin hazırlar.

Buğday ruşeymi 8. aydan itibaren bebeğinizin yiyecekleri içinde yer alabilir.

Ruşeym içindeki doğal yağlar sebebiyle çok çabuk böceklenir.