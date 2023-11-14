İşte bu yüzden Togg! Mercedes'ten bebek katili İsrail'e açık destek: Para akıttılar

Genel merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinden bulunan otomobil üreticisi Mercedes, Gazze'ye ölüm yağdıran terör devleti İsrail'e desteğini açıkladı.

Terörist İsrail ordusu, başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülkeden mühimmat ve parasal destek alıyor.

Bu tavır, Gazze'de masum sivillerin öldürülmesine çanak tutuyor.

Maddi yardımda bulundular

Mercedes-Benz CEO'su Ola Kaellenius, İsrail'e ve ona açıktan destek veren Almanya merkezli kuruluşa maddi yardımda bulunduklarını duyurdu.

Kaellenius, İsrail'e yönelik saldırıları "terör" olarak nitelendirip dünya çapında yayınlanan haber ve görüntülerin kendisini "derinden sarstığını" söyledi.

Bu durumun Orta Doğu'daki barışa olası yansımaları konusunda "son derece endişeli" olduğunu anlatan Kaellenius, "Bölgede meslektaşlarım, uzun süredir tanıdıklarım ve iyi dostlarım var." dedi.

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1 milyon euro gönderdiler

Yaptıkları yardımın miktarını LinkedIn paylaşımıyla duyuran Kaellenius, şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde çeşitli kurum ve kuruluşlarla temasa geçtik. Sahadaki mağduriyetlerin en azından bir nebze de olsa hafifletilmesine katkıda bulunmak istiyoruz.

Mercedes-Benz, kurtarma araçlarının satın alınmasına yönelik yardım kuruluşları United Hatzalah'ın yanı sıra, kardeş kuruluşlarla birlikte bölgedeki insani yardımları koordine eden Alman Kızılhaçı'na toplam 1 milyon euro bağışta bulunuyor.

"Güvenlikleri en büyük önceliğimiz"

United Hatzalah, İsrail genelinde gönüllülük esasına dayalı acil tıbbi hizmet kuruluşu olarak biliniyor.

CEO Kaellenius, "Tel Aviv'deki Ar-Ge tesisimizin ekibiyle elbette sürekli iletişim halindeyiz ve onların güvenliği en büyük önceliğimiz." ifadesini kullandı.

"Yaslarını tutuyorum"

"Şiddete maruz kalan ve sevdiklerini kaybetmenin yasını tutan" herkesin yanında olduğunu anlatan Mercedes yetkilisi, "Düşüncelerim, çok sayıda yaralı, kaçırılanlar ve onların aileleriyle birlikte." diye ekledi.