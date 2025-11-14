  • İSTANBUL
İşte bu yüzden ehliyetsiz araç kullanılmaz! Ucuz kurtuldular…

Aydın'ın Efeler ilçesinde direksiyon başına geçen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı ölümden döndü. Ucuz atlatılan kaza ‘neden ehliyetsiz araç kullanılamamalı’ sorusuna da acı bir cevap oldu.

İzmir Bulvarı Eski Dörtyol Kavşağı'nda ehliyetsiz direksiyonuna geçtiği otomobille İzmir yönünde seyreden E.S. (17), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil, refüje çarptı. Kazada araç sürücü E.S. ile yolcu konumundaki Y.S. yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları, ambulansla hastaneye kaldırdı.

