İşte bu yılın en çok kazandıran sektörü! Piyasalara bunlar damga vuracak

2023 yılını finansal piyasalar tamamlamak üzere. Yeni dönemde ise yeni umutlara kapı aralanmaya çalışılıyor. Sektöre yönelik son araştırma da finansal ortama yeni bir projeksiyon sundu.

İnfo Yatırım 2024 Finans Araştırma Raporu’nu açıkladı. Buna göre yerel seçime kadar dolar kurunun 32 TL, enflasyonun %64,8 seviyesinde olması öngörülüyor. Aralık 2024’te ise enflasyonun %39,2’ye düşmesi beklenirken dolar/TL’nin 40,90 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Bu yılın kazandıranı

2023’te en çok kazandıran sektörün sigortacılık olduğu belirtilen rapora göre yeni yılda borsada yatırımcısını sevindirebilecek sektörlerin ise bankacılık, sigortacılık, ulaştırma, taş toprak, gıda perakende ve giyim perakende olacağı düşünülüyor.

Borsada en çok değerlenenler

Raporda, Borsa İstanbul’da 2023 yılında en çok kazandıran ve kaybettiren sektörler ve 2024 beklentileri de açıklandı. 2023’te borsada yatırımcısını en çok sevindiren sektör 14 Aralık itibariyle %145,39 ile Sigortacılık olurken, KOBİ Sanayi %125,47, Spor Hisseleri %118,89, Taş ve Toprak ise %107,05 ile yüzde yüzün üzerinde getiri sağladı.

Piyasa algısı bu yönde

Raporda, Eylül 2023’te açıklanan OVP’de (Orta Vadeli Program) 3 yıllık kalkınma planının piyasa beklentileri ile paralel olması, 2024 yılında beklenen enflasyonun %36 olması ve politika faizinin %40 olması ile reel getirideki pozitifliğin yabancı yatırımcının ilgisini arttırabileceğine dikkat çekiliyor.

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Fırsatlar barındırıyor

Bankacılık sektörü lokomotifliğinin olması bekleniyor. Piyasadan önce yabancı yatırımcıların borçlanma araçları ile yurt içine gelebileceği yönünde.

2024 yılı içerisinde makroekonomik açıdan ekonomi yönetiminin kararlarının ve atılan adımların rakamlara yansıması bekleniyor. Bunun da 2024’te reel getirilerin pozitife dönmesi beklentilerini artırabileceği belirtildi. Her ne kadar belli başlı bazı kırılganlıklar olsa da büyük resimde, Türkiye adına önümüzdeki sürecin büyük fırsatlar barındırdığı düşünülüyor.