İşte bu nedenle, bu millet hakkını helal etmez Kemal Bey!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin geçmişte Türk toplumu üzerinde açtığı yaralar nedeniyle ‘helalleşme yolculuğu’na çıkacağını açıkladı. Toplumun zihninde ve arşivlerde yer alan skandal çıkışları nasıl ortadan kaldıracağı ise şimdiden merak konusu oldu. İşte CHP’nin, Türkiye’nin yakın tarihinde işlediği ve ortadan kaldırılması mümkün olmayan ‘suç’ sicili...

CHP’li Barış Yarkadaş: Türbanlı bir hakim, bir polis olmaz!

CHP’li Barış Yarkadaş, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı yenileme sürecinde, skandal bir başörtüsü açıklamasında bulunmuştu. Yarkadaş bir programda yaptığı konuşmada “Türbanlı bir hakim olmaz. Türbanlı bir polis de olmamalı. Dünyanın hiçbir yerinde bu olmaz.” demişti.

7 dakikada domuz etini tüketen Canan Kaftancıoğlu’nun skandal çıkışlarını kim unutacak?

Eşi Ali Naki Kaftancıoğlu ile oturduğu masada “7 dakika önce bu tabakta ¼ domuz vardı” diyerek 7 dakikada domuz etini nasıl yediğini sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İslam ve Müslümanlara yönelik skandal sözleriyle hatırlanıyor. Kaftancığolu,katıldığı bir telelvizyon programında; "Bu saatte ezan okumak sureti ile kalkışma yapanlara ne dicez ne yapıcaz" "İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin" gibi skandal açıklamaları hakkında, "Paylaşımların parti politikalarınızla çelişmiyor" diyerek CHP ile ilgili bir itirafta bulunmuştu.

CHP’li Mine Kırıkkanat da Müslümanlarla böyle alay etmişti

Dindar insanları aşağılayan bir diğer isim ise CHP’li gazeteci Mine Kırıkkanat olmuştu. Uğur Dündar’ın programında konuşan Kırıkkanat, “Kim şimdi mağdur? Biz. O zaman bunun da bir hesap günü gelecek. Şimdi mağdur biziz. Biz de sizi mağdur edeceğiz elbette. Elbette bu gün gelecek. "Kendileri nelerden şikayet ediyorlardı? ‘Bizim dinimizi yaşamamızı engellediler, camilerimizi ahıra çevirdiler, dua bile gizli gizli ediyorduk. Çocuklarımızı türbanlı diye okula almadılar. Amerikalara göndermek zorunda kaldık.’ Böyle demiyorlar mı? Dinlerini yaşatmamışız, camileri kapatmışlar, efendim bazı camileri ahır yapmışız, çocukların okumasına mani olmuşuz." şeklinde skandal sözler sarfetmişti.

Ayşenur Arslan ‘Cuma günü’ne ilişkin skandal ifadeler kullanmıştı

Müslümanları aşağılayıcı bir çıkış da Halk TV’de program yapan CHP’li Ayşenur Arslan’dan gelmişti. ‘Cuma günü’ne ilişkin skandal ifadeler kullanan Ayşenur Arslan, "Allah'a emanet olun, Kandiliniz mübarek olsun, Rabbim sizi korusun" ifadelerinden rahatsız olduğunu söylemiş ve şöyle devam etmişti:

“"Hayırlı Cumalar diye başlıyorlar mesela Cuma günleri programa... Cumanın kutsal bir gün olduğunu zannederek... Cuma günü kutsal bir gün falan değil, eskiden Cumaları topluca beraber olunurmuş, tatil niyetine... Bu kadar şuur kaybına uğradık artık..."

Arşiv kayıtları, CHP’li vekil Selina Doğan’ın skandal sözlerini de unutmuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Allah’tan kormuyoruz' gafından sonra bir skandal ifade de CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan'dan gelmişti. CHP'li Doğan TBMM'de yaptığı konuşmada "Sayın Cumhurbaşkanı hukuku göz ardı etmeyi buyurmuş olsa da biz Allah'tan değil hukuktan ve bu ülkenin elden gitmesinden korkuyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Muharrem İnce’ye göre başörtüsü takmak ‘özgürlük’ değilmiş

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve partiden kopan Muharrem İnce’den de başörtüsüne yönelik kabul edilemez çıkışlar gelmişti.

Muharrem İnce, “Onu takar ya da takmaz. Onun yaşam biçimidir. Ama bu özgürlük değildir. Hatta bir özgürlükten vazgeçmektir. Saçını açma özgürlüğünden vazgeçmektir.”

‘Helalleşmek’ isteyen Kılçdaroğlu’nun da arşiv sicili oldukça bozuk

Bugün “Helalleşme yolculuğuna çıkacağım” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da arşivlerde yer alan skandal sözleri mevcut. 5’inci sınıftan itibaren başörtüsüne izin veren düzenlemeye karşı çıkan Kılıçdaroğlu, “Bir süre sonra belki de türban takan kardeşimiz türbanını açacaktır. İlla ömür boyu takacaksın diye bir kural mı var” demişti. Kılıçdaroğlu ayrıca “Başörtüsü ile okula gidilmesi hukuka aykırıdır” şeklinde de skandal bir söz söylemişti.

Sera Kadıgil den şehitlere, izana ve imamlara çirkin sözler

Şehitlerimiz ve Müslümanlara yönelik provokatif söylemlerde bulunan bir başka CHP’li isim ise Sera Kadıgil olmuştu. Şehitlere, ezana ve imamlara hakaret eden CHP’li vekil ve Parti Meclisi üyesi Sera Kadıgil Twitter üzerinden “Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim “Şehitler ölmez vatan bölünmez”den tiksindiğim kadar. O ezanları ki şahadetleri dinin temeli ama BENİM yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya! resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah! Van’a yardım göndermeyin gebersin pezevenkler tiplerini gördükçe çok korkuyorum.. mesele Türk olmaksa siz olayı hiç anlamamışsınız be annem.”