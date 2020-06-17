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Siyaset

İşte bu kafa iktidar olmak istiyor

CHP’nin doktor unvanını taşıyan İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadaki her eleştiri sonrasında, soluğu mahkemede alıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:54:00 -
İşte bu kafa iktidar olmak istiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ölmüş annesine küfür eden, terör örgütlerinin savunuculuğu üstlenen Canan Kaftancıoğlu, mizahi bir paylaşım yapan AK Partili bir vatandaşın cezalandırılması istemiyle yargıya başvurdu. Türkiye’de eleştiri kültürü olmadığını savunan ancak en ufak eleştiriye tahammülü bulunmayan Kaftancıoğlu’nun ikircikli tutumu, bir kez daha tescillendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ağız dolu küfür edenlerin tutuklanmasına karşı çıkan, “ülkede ifade özgürlüğü yok” diyerek yaygara koparan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadan kendisine yönelik her eleştirel paylaşımda mahkemeye koşuyor. AK Parti iktidarına yapılan her türlü hakareti “özgürlük” olarak yorumlayan Kaftancıoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’li İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ile kendisinin de içinde bulunduğu bir fotoğrafı, “Akşam yemeğine evinize bu dörtlü gelse ne yaparsanız?” notu ile paylaşan Enes Ateş’in cezalandırılmasını talep etti.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Kaftancıoğlu, “Yazıya bakıldığı zaman hangi amaçla bu paylaşımın yapıldığı anlaşılmaktadır” diyerek ironiye bile tahammül edemediğini gözler önüne serdi. Gazetemiz Akit’e konuşan AK Partili Enes Ateş, “Hiçbir suç unsuru içermeyen bir paylaşımdan dolayı cezalandırılmamı isteyenler samimi değildir. Beni hedef göstererek, bu davaya gönül vermiş herkesi sözde sindirmeye çalışıyorlar. Seçilmiş hükümeti darbe imasıyla tehdit edenler ile mücadelemiz bitmeyecek” açıklamasında bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

battal

kapıyı açar sadece şunu söylerim. bu eve girmek size yasak.
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Ulvi

Hayra yormazdım..
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