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Spor İşte bu gelişme ortalığı ayağa kaldırır: Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
Spor

İşte bu gelişme ortalığı ayağa kaldırır: Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!

Yeniakit Publisher
2023-08-25 12:01:00 - 2023-08-25 12:01:24
İşte bu gelişme ortalığı ayağa kaldırır: Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Tottenham forması giyen Eric Dier için nabız yokluyor

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Tottenham forması giyen Eric Dier için nabız yokluyor

Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i deplasmanda 3-2 yenerek play-off rövanşı öncesi avantajı cebine koyan Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Habertürk'e göre; 

Stoper bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Tottenham forması giyen Eric Dier'ı da listeye ekledi. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibinin yeni hocası Ange Postecoglou tarafından kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki futbolcu için nabız yokladı. Tottenham ile sözleşmesinde son seneye girecek olan Dier'ın takımdan ayrılması beklenirken Premier Lig'den Fulham ve İskoçya'dan Celtic ile de adı anılıyor.

Beşiktaş, stoper transferini kısa süre içinde bitirerek savunmadaki eksikliği gidermeyi hedefliyor.
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