İşte bu çok konuşulur! Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın bilekliğine bakın!
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzni’nin paylaştığı fotoğrafta, bilekliğindeki nazi gaması dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da nazi zihniyetinin yayıldığını belirterek savaş kararını meşrulaştırmaya çalışmıştı. Bugün ortaya çıkan bir fotoğraf, Putin'in açıklamasını tekrar akıllara getirdi.
Ukrayna’nın Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzni, resmi Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı.
Fotoğrafta, Valeri Zaluzni’nin bilekliğinde, Nazi gamalı haç sembolü bulunduğu görüldü.
Orgeneral Zaluzni, fotoğrafı şu notla paylaştı: “2. Dünya Savaşı’ndan beri görülmemiş bir mücadele içinde vatanımız. Bu savaşı uzatıp çocuklarımıza miras bırakmaya hakkımız yok. Düşman, derhal yok edilmelidir. Ve biz bunu yapacağız.”
İşte o fotoğraf: