İşte bu başarı Erdoğan ve ekibinin! 30 yaş ve altı eski Türkiye’yi bilmez!

Eski Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca Erdoğan’ın liderliğinde yapılan birçok mega projeleri, sosyal medya hesabından tek tek sıralayarak detaylar paylaştı.

Cumhuriyet tarihin en büyük içme suyu projesi: Melen Projesi!

Cumhuriyet tarihinin en büyük içme suyu projesini AK Parti hükümetinin hayata geçirdiğini belirten Veysel Eroğlu, ‘Melen Projesi’ni şu ifadelerle duyurdu:

“Cumhuriyet tarihimizin en büyük içmesuyu projesi olan Melen Projesiyle İstanbul'a 20 Ekim 2007'den itibaren su akmaktadır. 3 yıldır şehre 1 m3 su dahi getiremeyenler, suyun %59’unu Melenden aldıklarının farkındalar mı?”

“Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür”

“Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür.” diyen Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’nin dünyanın en saygın ülkeler arasında yerini aldığına işaret ederek “Özellikle 30 yaşının altındaki vatandaşlarımız daha iyi bilmesi için; 1994 öncesi İstanbul’un içler acısı durumunu hatırlatmalı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yaptığımız muazzam içme suyu yatırımlarını anlatmakta fayda görüyorum.” dedi.

CHP’nin yönettiği İstanbul’u hatırlattı!

1989-1994 yılları arasında İBB Başkanlığını yapan CHP’li Nurettin Sözen dönemine atıfta bulunan Veysel Eroğlu, şunlara dikkat çekti:

“1994 öncesi İstanbul’u yönetemeyenler susuzluktan şehri Kerbela’ya çevirmişti. Musluklardan günlerce değil, aylarca su akmadığı için vatandaşlar semtler arası mekik dokuyordu. Kadınlar ellerinde bidon ve kovalarla su tankeri yolu gözlüyordu.”

“Şehirde su turizmi başlamıştı”

CHP’li yönetimlerin İstanbullulara büyük bir ‘karanlığı’ yaşattığını o döneme ait görseller kullanarak anlatan Veysel Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vatandaşlar su kuyruklarında evlerine parayla su götürmek için saatlerce bekler olmuşlardı.Şehirde su turizmi başlamıştı. İstanbulluların en büyük lüksü ‘15 günde bir suya razıyız ama hangi gün verileceğini bilelim’ idi.”

“Susuzluk sebebiyle kolera salgını arttı!”

Vatandaşa hizmet etmek yerine yolsuzluklarla anılan CHP’nin yönettiği İstanbul’u anlatmayı sürdüren Veysel Eroğlu, susuzluk nedeniyle salgın hastalıkların başladığına dikkat çekti. Eroğlu, o ‘karanlık’ dönemi şu sözlerle ifade etti:

“Susuzluk sebebiyle kolera vakıaları artmış, salgın hastalıklar insan sağlığını tehdit eder hale gelmişti. Özellikle çocuklarda bitlenme hadiseleri sıklıkla görülmeye başlamıştı. İstanbul’da o dönemde yaşanan su sıkıntısı karikatürlere dahi mevzu bahis olmuştu.”

“Suya hasret kalmış İstanbullular isyan bayrağı açmıştı”

CHP’nin yönettiği İstanbul’un her döneminde yolsuzlukların ve büyük sıkıntıların yaşandığını anlatan Veysel Eroğlu, “Suya hasret kalmış İstanbullular isyan bayrağını açmış, her gün İBB önünde protesto gösterileri yapıyordu. İSKİ’nin eski müdürünün skandalları tarihe geçmişti. Bu yönetim İSKİ’ye 1,5 milyar $ borç bıraktı.” dedi.

“Başardık…. 7 Dereden 7 Tepeye suyu ilettik”

Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da göreve gelmesinin hemen ardından mega kent İstanbul’da tarihi değişim ve dönüşümün başladığını söyleyen Veysel Eroğlu, şöyle konuştu:

“Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanı olduğu 1994 yılı, İstanbul ve İstanbullular için bir milat olmuştur. 5 Mayıs 1994 Cuma günü İSKİ Genel Müdürü olarak vazifelendirildim. 1 Ocak 1995’te su kesintisine son vereceğiz dedik ve bunu başardık. 7 Dereden 7 Tepeye suyu ilettik”

İstanbul susuzluktan böyle kurtarılmış!

İstanbul’un su sorununu nasıl çözdüklerini ayrıntılarıyla paylaşan Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:

“1995 yılında Istıranca Dereleri Projelerinin 1. Kademesini teşkil eden;

1. Düzdere

2. Kuzulu Dere ve

3. Büyükdere Barajlarını

1997 ile 2000 yılları arasında da 2. Kademeyi teşkil eden;

4. Elmalıdere

5. Sultanbahçedere

6. Kazandere ve

7. Papuçdere Barajlarını hizmete aldık.

1994 yılından 2019 yılına kadar 25 yılda İstanbul’a muazzam içmesuyu yatırımları yaptık.

Su temini ile alakalı 600 adet tesis hizmete aldık.

Damlacık Dev isale hatları

Damlacık İleri içmesuyu arıtma tesisleri

Damlacık Terfi merkezleri

Damlacık İçme suyu hazneleri ve

Damlacık Su şebekelerini inşa ettik.

1994 ile 2019 yılları arasında yaptığımız muazzam çalışmalar neticesinde su kaynaklarının kapasitesini arttırdık.

1994'te 590 milyon m3 olan ancak %65 şebeke kayıplarıyla 206 milyon m3 su verilirken, 2019'da 1 milyar 653 milyon m3’e yükselttik. Takriben 8 katına çıkarttık.

İsale hattı uzunluğu 227 km’den 2.602 km’ye,

İçmesuyu şebeke hattının uzunluğunu ise 19.146 km’ye çıkarttık.

Bu büyüklükteki uzunluk ekvator uzunluğunun yarısına tekabül etmektedir.

Yeni içmesuyu şebeke hatları ile, şebekelerin içmesuyu kaybını %65’ten %25’e düşürdük.

Dünyanın en ileri içmesuyu arıtma tesislerini İstanbul’a kazandırdık.

Fatih Sultan Mehmet İçmesuyu Arıtma Tesisi

Cumhuriyet İçmesuyu Arıtma Tesisi

Kağıthane İçmesuyu Arıtma Tesisi

Halihazır kapasite günlük 4,4 milyon m3’tür.”

“İstanbul’un içme suyu ihtiyacı 2071’e kadar Melen Projesiyle çözüldü”

“1994 öncesinde 6,5 milyon nüfuslu şehre yeterli içmesuyu sağlayamayan bir yönetimden devralmıştık İstanbul’u.” diyen eski Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, şöyle konuştu:

“Yaptığımız çalışmalarla, nüfusu 16 milyona ulaşan İstanbul’u, musluklarından kesintisiz su akan bir şehir haline getirdik. 1994 öncesi yaşanan sıkıntıları tekrar yaşamamak için İstanbul’a köklü çözüm olacak Melen Projesini hayata geçirdik. İstanbul’un içme suyu ihtiyacını 2071 yılına kadar teminat altına alan Melen Projesi, Cumhuriyet tarihinin en büyük içme suyu temin projesidir. İstanbul’un suyunu 2071’e kadar garanti altına alan Melen Projesi, toplam 4 safhadan müteşekkil olup nihai safhası tamamlandığında İstanbul’a yıllık takriben 1 milyar m3 su temin edilecektir. Melen Projesi, 4 safhadan müteşekkil olup, merhale merhale tamamlanarak işletmeye alınmaktadır. Çünkü kaynakların israf edilmemesi için ve yapılan yatırımın hemen faydaya dönüşmesi için bu büyüklükteki projelerin kısım kısım devreye alınması temel mühendislik prensibidir. Projenin birinci kademesi, 2007 yılında vuku bulan kuraklık yüzünden öne çekilerek Ekim 2007‘de devreye aldık. Melen suyunu, şafak harekâtı ile acil olarak 20 Ekim 2007 tarihinde, saat 16:59’da İstanbul’a (Ömerli Barajına) ilettik. Projenin ikinci merhalesinde; Melen – Cumhuriyet Arıtma Tesisi arası dev isale hattını ve Cumhuriyet İleri İçmesuyu Arıtma Tesisini inşa ettik. Projenin üçüncü merhalesinde Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan dev Boğaz Geçiş Tünelini inşa ettik. Üçüncü merhaleyi 12.12.2012 tarihinde tamamlayarak Melen suyunu Asya yakası ve Boğaz Geçiş Tünelinden Kâğıthane Arıtma Tesisine ileterek Avrupa yakasına verdik.”

“2025 yılında devreye girmesi öngörülmektedir”

Melen Projesinin Dördüncü kademesi ise Melen Barajı olduğunu söyleyen Veysel Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Baraja 2012'de başlanmış olup söz verdiğimiz üzere 2016 yılı sonunda gövde inşaatı tamamlanmıştır. Baraj inşaatlarında mühendislik gereği inşaatın farklı oturmalarını kompanse etmek için dilatasyon aralıkları bırakılır. Bu bütün barajlarda yapılan teknik bir husustur. Baraj gövdesinde herhangi bir çatlak yoktur. Melen Barajında bırakılan bu dilatasyon açıklığı beklenenden biraz fazla olmuştur. Bu konuda ıslah çalışması yapacağımız dönemde Bakanlık vazifesinden ayrıldım. İstanbul’un içme suyu Arz – Talep Grafiğine göre, Melen Projesinin son kademesinin 2025 yılında devreye girmesi öngörülmektedir. Projenin son safhası da hizmete girdiğinde İstanbul’a yılda takriben 1 milyar m3 içme suyu sağlanacaktır.

Projenin ilk 3 merhalesi tamamlandığından, Melen’den 20 Ekim 2007 den itibaren İstanbul’a su iletilmektedir.

Şehrin bütün su ihtiyacının;

2017’de %33’ü

2018’de %37’si

2019’da %30’u

2020’de %47’si

2021’de %59’u Melen ve Yeşilçay’dan sağlanmaktadır.”

"Son 3 yıldır şehre 1 m3 dahi ilave su getirilmedi”

Kendi döneminde yapılan 600 adet muazzam içme suyu temin tesislerinin haricinde, son 3 yıldır şehre 1 m3 dahi ilave su getirilmediğini belirten eski Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Melen Sisteminden İstanbul’a güldür güldür su akmaktadır. Sadece İstanbul’da değil, ülke genelinde inşa ettiğimiz 271 içmesuyu temin tesisi ile bu salgın döneminde bütün şehirlerimize kesintisiz su veriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine dahi Akdeniz’i aşarak su götürdük. SU GİBİ AZİZ OLUNUZ…”





















