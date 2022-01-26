İşte böyle olur yemek molası! Bakan Varank’tan CHP’li Ekrem’e bomba kapak!

İstanbulluların yaşadığı kar felaketi sırasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İngiliz büyükelçi ile balıkçıda ‘yemek molası’ vermesi büyük tepkilere neden olmuştu. Bakan Varank’tan İmamoğlu’na ‘kapak’ niteliğinde bir fotoğraf gündeme geldi.

Sosyal medyada büyük beğeni aldı

Yönetilemeyen “kar” mağduriyetinde, İstanbul’un en lüks balık restoranında kendine, “1-2 saatlik yemek molası” veren İmamoğlu’nun fotoğrafları gündeme bomba gibi düşerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yemek molası “Helal olsun” dedirtti. Varank’ın merdiven başında ekmek arası tükettiği fotoğrafları, sosyal platformda büyük beğeni aldı.

“Tüm siyasilere örnek olsun”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fedakarlıklarıyla tüm siyasilere örnek olmaya sürdürmekte. Evlat sahibi olduğu gün dahi işinin başında olan Bakan’ın görev aşkı, vatandaşı gururlandırdı. En son Ekrem İmamoğlu’nun yemek molası gündemde deprem etkisi yaratırken, Varank’ın merdiven başında ekmek arası tükettiği görüntüler yeniden gözler önüne serildi. Sosyal medya kullanıcılarından Varank’a, “Derdi çalışmak olanın, yemek molası böyle olur” övgüleri geldi.





