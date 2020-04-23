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Aktüel

İşte bizim bayrak sevgimiz

Bursa’da emniyeti arayarak bayrak isteyen minik Berat’ın bu arzusunu polis amcalarına yerine getirdi.

2020-04-23 12:42:49 -
İşte bizim bayrak sevgimiz

Bursa’da emniyeti arayarak bayrak isteyen minik Berat’ın bu arzusunu polis amcalarına yerine getirdi. Polis ekipleri evine giderek Berat’a Türk bayrağı hediye etti.


Kestel ilçesinde ikamet eden 3 yaşındaki minik Berat, 23 Nisan için komşularının balkonlara bayrak astığını gördü. Komşularının bu hareketine özenerek kendi evine de bayrak asmak isteyen minik çocuk, evinde bayrak bulamayınca çareyi polisi aramakta buldu. 155’i arayarak haber merkezindeki polis ağabeylerinden "İstiklalimizin sembolü şerefli Türk bayrağımızı evimin balkonuna asmak istiyorum. Fakat ben de yok" deyince, Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti. Minik Berat’ın Vanimehmet Mahallesindeki ikametine giden ekipler, önce sokak üzerinde ekip aracından anons geçerek, çocukların 23 Nisan Bayramı’nı kutladı. Daha sonra aşağı gelen Berat’a pasta ile Türk bayrağı verildi. Berat, bayrak hediye eden polislere teşekkür etti.

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