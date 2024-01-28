İşte bir pastanecinin gizli tarifi: 10 dakikada çikolata bombası! Duyan kulaklarına inanamadı, bunu da yaptılar

Tatlı krizlerinize anında çözüm olabilecek bu tarif her insanın favorisi olacak. Bir pastanecinin gizli defterinden çıkan kurabiyeler yapıldığı gibi tepsinin dibi görünüyor. Çat Kapı misafirlerinize 10 dakikada hazırlayabileceğiniz çikolata bombası. İşte çikolatalı kıyır kıyır...

Siz çay demleyene kadar kurabiyelerinizde sofradaki yerini alacak. Tatlı krizlerine anında çözüm olacak şipşak kurabiye tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Hem ağızda dağılıyor hem de bol çikolatası ile herkesi tatlıya doyuruyor. İşte çikolatalı kıyır kıyır kurabiye tarifi…

DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

100 gram tereyağı ya da margarin

1 tane yumurta

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1 su bardağı damla çikolata

1 su bardağı pudra şekeri

2 buçuk su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE YAPILIŞI

Kullanacağınız tereyağını oda sıcaklığında beklettikten sonra bir kabın içerisine alarak üzerine pudra şekeri dökünüz.

Elinizle iyice yumuşattığınız karışımın içerisinde yumurtalarını ilave ediniz.

Biraz karıştırdıktan sonra üzerine un, kabartma tozu ve vanilya ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurunuz.

Bu aşamada onu kontrollü bir şekilde ilave ederek hamurunuzun yumuşaklığını kontrol ediniz.

Hamurunun içerisine Damla çikolataları ekledikten sonra yavaş yavaş karıştırınız.

Ceviz büyüklüğünde parçalar koparttığımız hamuru elinizde yuvarladıktan sonra pişirme kağıdı serili tepsiye yerleştiriniz.

180 derecelik fırında 10-15 dakika kadar pişirerek sıcak ya da soğuk servis edebilirsiniz.