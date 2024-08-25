İşte bir gurbetçinin gözüyle Türkiye gerçekleri! Ha bu da birilerine kapak olsun

Yüksel Aytuğ, yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye'deki gelişmeleri daha iyi gözlemlediğini söyledi. Sabah gazetesi yazarı Aytuğ, Almanya'da yaşayan bir doktorun Türkiye'nin özgürlük, vergi düzeni ve eğitim sistemi üzerine eleştirilerini paylaştı. Gurbetçilerin Türkiye'nin sorunlarına daha duyarlı olduğunu belirten Aytuğ, bu eleştirilerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Aytuğ, şunları kaydetti:

“Geçen hafta "Türkiye'deki olumlu gelişmeleri en iyi gurbetçiler gözlemliyor" diye yazmıştım ya, yurt dışında yaşayan doktor okurum İbrahim Gülen de bu fikrime destek vermiş:

"Selamlar Yüksel bey, ben Almanya'da doğup büyüyen üçüncü nesil bir gurbetçiyim. Yazılarınızı senelerdir büyük bir zevkle okuyorum. Şu an Türkiye'de tatilimi geçiriyorum ve uzun zamandır size yazma isteğim aklıma geldi. Öncelikle bu güzel vatanın sorunlarına parmak bastığınız için Allah sizden razı olsun.

Ben Almanya'da uzman doktor olarak büyük bir hastanede çalışıyorum. Çok ülke gezdim, çok insanla görüştüm. Bazen uzaktan bakınca Türkiye'nin büyük sorunları daha iyi analiz edilebiliyor. İzin verirseniz aklıma gelen birkaç maddeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Yaşadığım Almanya ile kıyaslanınca Türkiye'nin ana sorunları şunlar:

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1- Türkiye'de vatanını sevmeyen insan sayısı çok fazla. Yurt dışında her fırsatta ülkesini kötülemek için fırsat kolluyorlar.

2- Vergi veren insan yok gibi. Herkes kafasına göre iş tutuyor. Almanya'da Finanzamt (Vergi Dairesi) kimsenin gözünün yaşına bakmaz, son kuruşuna kadar alır.

3- Türkiye haddinden fazla özgür ülke. Cumhurbaşkanı'ndan şehit yakınına kadar herkese küfür etmek serbest gibi. Kimse kurallara uymuyor. Polisler çok pasif.

Almanya'daki insanlar kurallara Allah korkusundan değil, gelebilecek ağır cezalardan korktukları için uyuyorlar.

4- Türkiye'de çok fazla üniversite var. Avrupa'da birinci.

Böylelikle diplomalı işsizler kitlesi oluşuyor. Halbuki meslek okulları daha çok açılmalı. Almanya'da meslek yapan kişiler çok rahat iş bulabiliyor.

5- Muhalefet eksikliği bu ülkenin başlıca derdi. Dünyanın başka yerinde böyle muhalefet yok. Almanlar da çok tartışır ama mesele ülke olunca el ele verirler. Bu bizde maalesef yok.

Şimdilik bu kadar. Size sevgi ve selamlar gönderiyorum." ”