İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin muhtemel ilk 11'i
Süper Lig'in 19. haftasındaki derbi mücadelesinde lider Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor.
Süper Lig'in 19. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray olacak.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Geçtiğimiz hafta Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 35 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş, son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.
Geride kalan 18 haftanın birini bay geçen Galatasaray ise 17 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip haftaya 33 puanla üçüncü sırada girdi.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Atiba, Josef, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.
Galatasaray: Okan, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Belhanda, Oğulcan, Arda Turan, Diagne.