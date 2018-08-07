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İşte Benfica Fenerbahçe karşılaşmasının ilk 11'i

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya geliyor.

07 Ağustos 2018 Salı 10:13
İşte Benfica Fenerbahçe karşılaşmasının ilk 11'i

Luz Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek.

Sarı-lacivertliler, bu akşamki karşılaşmada rövanş için avantajlı bir skor almanın hesaplarını yapıyor.     

Fenerbahçe'de Josef de Souza, cezası nedeniyle ilk maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı sona eren ancak sezon başı kampının çoğunu kaçırdığı için tam hazır olmayan Roberto Soldado'nun ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor.     

Fenerbahçe'de Salih Uçan, yeni transferler Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı 23 kişilik kadroya alınmamıştı.     

Karşılaşmanın rövanşı 14 Ağustos Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.     

Fenerbahçe, Portekiz'e gitti     

Fenerbahçe, Benfica ile oynayacağı ilk maç için Portekiz'in Lizbon kentine gitti.     

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Lizbon'a giden Fenerbahçe kafilesinde teknik direktör Phillip Cocu ile futbolculardan Giuliano, TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek.     

Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesi son antrenmanını TSİ 21.00'de maçın oynanacağı Luz Stadı'nda yapacak.

MUHTEMEL 11’LER

Benfica: Vlachodimos, Almeida, Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Gedson, Salvio, Cervi, Ferreyra

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Dirar, Valbuena, Alper Potuk, Giuliano

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 10:13
  1. Fenerbahçe
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  4. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu
  5. fenerbahçe benfica ilk 11

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