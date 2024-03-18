İşte Bayraktar TB2 SİHA'nın rakibi olan 6 İHA! İlk kez duyacaksınız

Sanayi Gazetesi'nde yer alan habere göre, İnsansız Hava Araçları (İHA) artık günümüzün vazgeçilmez teknolojik ürünlerinden biri haline geliyor. Drone ve İHA’ların gelişmesiyle birlikte silah teknolojileri beraberinde üretkenlik kazanmaya başlıyor. Ülkeler savunma sanayi harcamalarında İHA’lar için daha da fazla pay ayırmaya başlayarak bu alanda ön planda olmak için çabalıyor. Nitekim Türkiye bu alanda kendini göstermeye başlamış ürettiği İHA ve SİHA’lar öne çıkmıştır. Baykar’ın ürettiği Bayraktar TB-2 ve Akıncı , TUSAŞ’ın ürettiği ANKA Türkiye’nin gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonlarında, Ukrayna-Rusya, Azerbaycan-Ermenistan savaşlarında önemli rol oynamış ve devletlerin bu yönde politikalar gerçekleştirmesine sebep oldu. Tüm bu yaşanılanların ardında Türk yapımı İHA’ların rakipleri ortaya çıktı.

1- BAYRAKTAR TB-2

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en önemli kuvvet çarpanlarından olan Bayraktar TB-2 MALE sınıfında yer alıyor. 29 Nisan 2014 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştiren sistem aynı yıl hizmete alındı. Yurtiçinde yapılan operasyonlarda Peki Bayraktar TB-2 hangi ülkelere satıldı? Sistem Türkiye haricinde Katar, Ukrayna, Azerbaycan, Libya, Fas, Türkmenistan, Kırgızistan, Nijer, Burkina Faso ve Pakistan gibi ülkeler tarafından kullanılmaktadır ve 500 adetten fazla üretilmiştir. İlk kez bir NATO ve Avrupa ülkesi olan Polonya’ya Bayraktar TB-2 satışı gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte Ruanda, Togo, Nijerya, Mali, Cezayir, Etiyopya, Somali ve Cibuti gibi ülkelere de ihracatın gerçekleştirildiği biliniyor. Ek olarak Japonya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerin de ilgisi devam ediyor. Otomatik kalkış ve iniş özelliklerine sahip olan ve dünyanın en iyi silahlı insansız hava araçları (SİHA) arasında gösterilen Bayraktar TB-2, çeşitli kamera ve gözetleme sistemleri ile donatılmıştır. Ayrıca 27 saat havada kalış süresine ulaşan SİHA, 750.000 saatten fazla uçuş süresine sahiptir.

Özellikler;

18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27.000 Feet Maksimum İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

2- BOEİNG MQ-28 HAYALET YARASA

Boeing MQ-28 Hayalet Yarasa , daha önce Boeing Hava Gücü Ekip Oluşturma Sistemi ( ATS ) olarak bilinen , Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAAF) için Boeing Avustralya tarafından geliştirilmekte olan Sadık Wingman sınıfı gizli , çok amaçlı , insansız savaş hava aracıdır .

Özellikler;

Mürettebat: Yok

Uzunluk: 11,7 m (38 ft 5 inç)

Kanat açıklığı: 7,3 [28] m (23 ft 11 inç)

Menzil: 3.700 km (2.300 mi, 2.000 nm)

Savaş menzili: 1.700 km (1.000 mi, 900 nmi)

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3- XQ-58A VALKYRİE

Kratos XQ-58 Valkyrie, ABD Hava Kuvvetleri Kratos Defence & Security Solutions tarafından USAF Araştırma Laboratuvarı projesi kapsamında tasarlanan ve üretilen deneysel bir gizli insansız silahlı hava aracıdır. XQ-58, keşif gibi görevleri yerine getirmek veya saldırı durumunda düşman ateşini emmek için ana uçak tarafından kontrol edilen bir “sadık kanat arkadaşı” olarak tasarlanmıştır.

Özellikleri;

Uzunluk: (8.8 m)

Kanat açıklığı: (6.7 m)

Performans

Maksimum hız: 567 kn (652 mph, 1,050 km/h)

Maksimum hız: Mach 0.85

Menzil: 2,128 nmi (2,449 mi, 3,941 km)

Servis tavanı: 44,997 ft (13,715 m)

4- SUKHOİ S-70 OKHOTNİK-B

Rusya’nın ilk stealth özellikli insansız savaş uçağıdır. Daha önce MiG tarafından geliştirilen ‘Skat’ adlı projenin devamı niteliğinde bir proje olarak takdim edilmiştir. Aynı zamanda Su-57 savaş uçaklarıyla birlikte görev yapması beklenen S-70’lerin 2025 yılına kadar Rus Hava Kuvvetlerinin envanterine girmesi planlanıyor. Şu anda Okhotnik B’nin iki operasyonel prototipi uçuş testlerine devam ediyor.

Özellikleri;

Mürettebat: None

Kanat açıklığı: 20 m (65 ft)

Boş ağırlık: 20,000 kg (44 lb) [9]

Maksimum kalkış ağırlığı: 25,000 kg (55 lb)

Maksimum sürat: 1.000 km/sa (620 mph, 540 kn)

Menzil: 6,000 km (3,728 mi, 3,240 nmi)

Muharebe menzili: 4,000 km (2,485 mi, 2,160 nmi)

5- CHENGDU GJ-2

İlk kez 2017 yılında tanıtımı yapılan bu dron, ilk önce Birleşik Arap Emirlikleri’ne satıldı. BAE bu İHA’ları birçok çatışmada test etme imkânı buldu. Takiben Pakistan ve Mısır da bu İHA’lardan çok sayıda satın aldı. Chengdu GJ-2, 480 kilograma (kg) kadar lazer güdümlü bomba ve eşiti ağırlığa kadar füze taşıyabiliyor.

Özellikleri;

Maksimum sürat: 1.000 km/sa (620 mph, 540 kn)

Menzil: 6,000 km (3,728 mi, 3,240 nmi)

Muharebe menzili: 4,000 km (2,485 mi, 2,160 nmi)

Uzunluk: 11 m (36 ft 1 inç)

Kanat açıklığı: 20,5 m (67 ft 3 inç)

Yükseklik: 4,1 m (13 ft 5 inç)

Maksimum kalkış ağırlığı: 4.200 kg (9.259 lb)

6- IAI HERON TP

Israel Aerospace Industries’in Malat (İHA) bölümü tarafından geliştirilen orta irtifa, uzun ömürlü bir insansız hava aracıdır. 10,5 km’ye (35.000 ft) kadar 52 saate kadar süren Orta İrtifa Uzun Dayanıklılık (MALE) operasyonları gerçekleştirebilir. 52 saatlik sürekli uçuş gerçekleştirmiştir ancak faydalı yük ve uçuş profiline göre etkili operasyonel maksimum uçuş süresi daha az olduğu görülüyor.

Özellikleri;

Maksimum hız: 207 km/sa (129 mil/sa, 112 kn)

Dayanıklılık: 52 saat [40]

Kapasite: 250 kg (551 lb)

Uzunluk: 8,5 m (27 ft 11 inç)

Kanat açıklığı: 16,6 m (54 ft 6 inç)

Kanat Profili : IAI SA-21 [39]

Maksimum kalkış ağırlığı: 1.150 kg (2.535 lb)

Santrali: 1 × Rotax 916 4 silindirli hava ve su soğutmalı yatay karşılıklı pistonlu motor, 160 kW (210 hp)

Pervaneler: 3 kanatlı itici pervane

7- PREDATOR C AVENGER

ABD Ordusu için General Atomics Aeronautical Systems tarafından yapılan insansız savaş hava aracıdır. İlk uçuşunu 4 Nisan 2009’da gerçekleştirdi. Tasarımında, dahili silah depolaması gibi gizli özellikler bulunurken, S şeklindeki egzozu, kızılötesi ve radar sinyallerine karşı daha az görünür olmasını sağlıyor.

Özellikler;

Firma: GA‑ASI

Görev yeri: Amerikan ordusu, 2009

Azami irtifa: 50 bin ft

Havada kalış süresi: 20 saat

Yük kapasitesi: 2,948 kg

Hız: 400k (740 km/s)