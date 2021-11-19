İşte Bay Kemal farkı! Hem mazlumlarla hem zalimlerle "helalleşecek"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışının ne denli samimiyetsiz olduğu bizzat kendi açıklamalarıyla gözler önüne serildi. Geçtiğimiz günlerde “28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz” diyerek göz boyamaya çalışan Kılıçdaroğlu, şimdi ise açtıkları yaraları kapatma sözü verdiği 28 Şubatçıları savunarak komik duruma düştü. Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, kendisine 28 Şubat davası nedeniyle cezaevinde tutulan emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgül Doğan'ın “Ben oyumu CHP’ye vermiş bir kişi olarak hakkımı helal etmiyorum. Kılıçdaroğlu sağdan soldan helallik isteyeceğine, bu uğurda cezaevine konulan generallerden helallik istesin” ifadeleri hatırlatılınca "28 Şubatçılar, insanlar adaletle yargılanmadılar. Onların haklarını da savunacağız" dedi.



