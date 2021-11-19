  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İşte Bay Kemal farkı! Hem mazlumlarla hem zalimlerle "helalleşecek"
Siyaset

İşte Bay Kemal farkı! Hem mazlumlarla hem zalimlerle "helalleşecek"

Geçtiğimiz günlerde “28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz” diyerek göz boyamaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi ise açtıkları yaraları kapatma sözü verdiği 28 Şubatçıları savunarak komik duruma düştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 13:51:00 -
İşte Bay Kemal farkı! Hem mazlumlarla hem zalimlerle "helalleşecek"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışının ne denli samimiyetsiz olduğu bizzat kendi açıklamalarıyla gözler önüne serildi. Geçtiğimiz günlerde “28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz” diyerek göz boyamaya çalışan Kılıçdaroğlu, şimdi ise açtıkları yaraları kapatma sözü verdiği 28 Şubatçıları savunarak komik duruma düştü. Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, kendisine 28 Şubat davası nedeniyle cezaevinde tutulan emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgül Doğan'ın “Ben oyumu CHP’ye vermiş bir kişi olarak hakkımı helal etmiyorum. Kılıçdaroğlu sağdan soldan helallik isteyeceğine, bu uğurda cezaevine konulan generallerden helallik istesin” ifadeleri hatırlatılınca "28 Şubatçılar, insanlar adaletle yargılanmadılar. Onların haklarını da savunacağız" dedi.  

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolarda hareketlilik sürüyor! İşte son rakamlar
Ekonomi

Dolarda hareketlilik sürüyor! İşte son rakamlar

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dolarda yaşanan sert hareketlilik devam ediyor. Dün, 11,30'un üzerine çıkaran dolar/TL, bugün 11,07..
Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çeken 'faiz-alkol' kıyaslaması!
Siyaset

Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çeken 'faiz-alkol' kıyaslaması!

Haber Global canlı yayınında konuşan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tepki çeken "alkol faiz" değerlendirmesinde bulu..
Bakan Soylu duyurdu! Büyük operasyon başladı
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! Büyük operasyon başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mercan Dağları bölgesinde 1060 personelin katılımıyla bu sabah Eren Kış 6 Operasyonu'nun başlatıldığını duyu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay