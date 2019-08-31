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İşte Batı’nın demokrasisi

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi, Gezi olayları ve 15 Temmuz sonrası uygulanan OHAL döneminde Türkiye’ye “demokrasi” hikayeleri okuyan Batı, İngiltere’de parlamentonun by-pass edilmesine sessiz kaldı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:08
İşte Batı’nın demokrasisi

 Harun Sekmen  İstanbul 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Brexit sürecinde muhalefetin sesini kısmak için parlamentonun kapatılması yönündeki teklifinin, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından onaylanması Batı’nın çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Her fırsatta Türkiye’ye demokrasi dersi veren Avrupa, İngiltere’nin demokratik temayülleri hiçe sayıp parlamentoyu askıya almasına en ufak bir tepki göstermedi. Uzmanlar, İngiltere’deki darbeyi ve Batı’nın ikiyüzlülüğünü gazetemiz için yorumladı...

İşlerine geldiği gibi

Stratejist Murat Akan, şu değerlendirmede bulundu: “Batı demokrasiyi sadece kendi menfaatleri için kullanıyor. Milli menfaatleri söz konusu olduğunda demokrasiyi rafa kaldırıyor, ama başkası için bu mümkün olmuyor. Türkiye’de benzer bir durum olsa ortalığın ayağa kaldırırlar. İngiltere’de yapılan apaçık bir darbe. Meclis by-pass edildi. İngiltere’de krallık sembolik diyorlar. Burada baktığınız zaman nihai kararı verenin Kraliçe olduğunu görüyoruz. Bu çifte standardı kabul etmeyeceğiz.

Britanya usulü darbe

Siyaset Bilimci ve araştırmacı yazar Ercan Çifci de şunları dile getirdi: “O çok önemsedikleri demokrasinin askıya alınması finalin yaklaştığını gösteriyor. İngiliz vekilin deyişiyle yapılan Britanya usulü bir darbedir. Batı tezatlar medeniyeti. Demokrasi, insan hakları, parlamenter sistem üzerinden birçok devletin içişlerine bile müdahale eden Batı, bu darbe karşısında birden sus pus oldu. Aslında sebep aramaya gerek yok Batı kendi çürüğünü tamir eder, başkasının sağlamını ise çürütür. Batı, kötülükten başka miras bırakmamıştır insanlığa.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:08
  1. İstanbul
  2. İngiltere Başbakanı Boris Johnson
  3. Brexit süreci
  4. Kraliçe 2. Elizabeth
  5. Stratejist Murat Akan
  6. Siyaset Bilimci ve araştırmacı yazar Ercan Çifci
  7. Britanya

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