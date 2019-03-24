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İşte Batı ve Türkiye arasındaki fark!

Yunanistan'ın döverek geri gönderdiği göçmenlerin donarak hayatını kaybettiği yönündeki haberler, geçtiğimiz aylarda Batı'nın kirli yüzünü gözler önüne sermişti. Türkiye'de ise, kahraman Mehmetçik donmak üzere olan 43 göçmeni kurtardı, sahip çıktı.

24 Mart 2019 Pazar 16:27
İşte Batı ve Türkiye arasındaki fark!

Ülkelerindeki savaş ve iç karışıklardan kaçarak yeni bir yaşam kurmaya çalışan göçmenler umut tacirlerinin ellerinde ölümle burun buruna geldi. Hayatları pahasına umuda yolculuğa çıkan göçmenler, soğuktan ölmek üzereyken Mehmetçik tarafından kurtarıldı.

Donmak üzereydiler

Kar yağışının etkili olduğu Erzincan-Erzurum kara yolunun Sansa mevkisinde kalabalık bir grubun yol kenarında yürüdüğünü görenler, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Bölgeye giden Mehmetçik, kimliklerini kontrol ettiği 35'i Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 43 kişinin, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığını ve kaçakçılarca araçlarla Erzincan-Erzurum kara yolu Mercan beldesine yakın bir yerde bırakıldıklarını tespit etti.

Yoğun kar yağışı ve tipi altında yol kenarına terk edilen düzensiz göçmenlerin, İstanbul'a gitmek için otogara ulaşmak amacıyla yürümeye başladıkları öğrenildi.

Mehmetçik elini uzattı

Yaklaşık 3 saat yürümelerine rağmen otogara ulaşamayan göçmenlerin uzun süredir yemek yemedikleri ve donma tehlikesi geçirdikleri belirlendi.

Düzensiz göçmenler, jandarmaya ait minibüs ile Tanyeri Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.

Mehmetçik'in burada sıcak çorba ikram ettiği ve acil ihtiyaçlarını karşıladığı düzensiz göçmenler, ardından hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İşlemlerinin ardından 43 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Jandarma, düzensiz göçmenleri yol kenarına bırakarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yunanistan'da dayak yiyip donarak ölmüşlerdi

2018'in son ayında, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı 2 köyde, Yunanistan polisince kıyafetleri alınarak geri gönderildiği belirtilen göçmenlerin 3'ünün, sınıra yakın alanda cansız bedenleri bulunmuştu. Yapılan ilk incelemede göçmenlerin, sıfırın altına düşen soğuk havada donarak hayatlarını kaybettikleri tespit edilmişti.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 16:27
  1. İstanbul
  2. Erzurum
  3. Erzincan
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YORUM YAZ

  • UYAN!...UYAN!...57 dk önce
    Bu gidişle; insanlık ile bencillik arasında bir fark kalmış mı,göreceğiz.Manevi/Milli Değerlerimiz çok sinsi bir şekilde kaydırılıyor.Toplumun büyük kısmı da uyuyor.

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