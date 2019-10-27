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İşte "Bağdadi'nin öldürüldüğü" operasyonun detayları!

ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşısı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü iddia edilen operasyonun detayları ortaya çıktı.

2019-10-27 12:08:00 -
İşte

ABD, terör örgütü DEAŞ'ın elabaşısı Ebubekir el-Bağdadi'yi öldürdüklerini iddia etti. Yaklaşık 4 saat sürdüğü ileri sürülen operasyonun detayları ortaya çıktı.

ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın başı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü iddia edilen operasyonda ABD birlikleri geceyarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girdi.

İdlib'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, ABD'nin helikopterlerle indirme harekatı düzenlediği mevki, ilin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Tourlaha Kampı'na birkaç kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Gece yarısı 00.00 sularında bölgeye 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) gelerek Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına aldı.

ABD askerlerine karşılık verildi

Helikopterlere, yerden ağır silahlarla karşılık verildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren ilk çatışmaların ardından helikopterler bölgeden ayrıldı.

Yarım saat sonra geri dönen helikopterler saldırıya devam etti.

Bu sırada helikopterlerden ABD özel kuvvetleri olduğu düşünülen unsurlar yere indirildi.

Çatışmaların ikinci kısmı 2,5 saat kadar sürdü.

Helikopterler yaklaşık dört saat süren operasyonun ardından bölgeden ayrıldı.

Bölgeye giden sağlık ekipleri, AA muhabirine, saldırının meydana geldiği noktada tamamen yıkılmış bir ev ile etrafında yanmış bazı çadırlar gördüklerini bildirdi.

1'i çocuk 7 ceset

Sağlık ekipleri, olay yerinde 3 erkek, 3 kadın ve 1 çocuk olmak üzere toplam 7 kişinin cesedine ulaştıklarını, 5 yaralıya da ilk müdahalede bulundukları bilgisini paylaştı.

İdlib'deki Suriye hava sahası Rusya tarafından kontrol ediliyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre Pentagon yetkilileri, söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldürüldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek için çalışma yürüttüklerini kaydetmişti.

Söz konusu haberlerde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söylediği belirtilmişti.

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Yorumlar

abdullah

ABD piyonlarindan birini, islam dusmani General Bagdadiyi feda etmis olur sadece...ama ABD nin piyonu cok general fetullah, general Apo, general Abdi Sahin/Mazlum AYNELARAP, general Barzani...vs
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davinci

dikkat :Amerika eski türkiyeyi istiyormuş.amacı eski yeni çatışmasına sebeb olmak anlayın biraz millet.önce çeşitli fitneleri ekip finanse ediyorlar sonra yok eski yok yeni.bunlar oyun.ırakı mısırı suriyeyi vd kırk yıl önce ülkelere yerleştirdiklerini bir günde harekete geçirerek yıktılar.15 temmuzu hatırlayın.nasıl bir gecede yıkımın eşiğine gelip durduğunuzu.ne olursa olsun sakın bu oyuna gelmeyin iyi ezberleyin.farklılıklarınızla beraber yaşamayı öğrenmelisiniz ki bunların oyunları boşa çıksın.
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