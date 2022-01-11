  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’li Ünal Çeviköz’den bir skandal daha! Türkiye'ye öyle Rusya'ya böyle

Hulusi Akar'dan flaş operasyon açıklaması: Tahammül sınırımızı zorluyor

Haracı, şantajı seninkiler iyi bilir!.. CHP’li Karabat’tan Türkiye’ye saçma benzetme

Ekonomist Hatice Kolçak altın ve dolar için açık açık tarih vererek uyardı: Elinizdeki paranın hepsini...

Dünya devlerinden peş peşe faiz açıklaması

Bu ayrıntılar hiçbir yerde yok! İşte Kemal’in şov yaptığının ispatı

Katarlılar Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor! Her an teklif yapabilirler

HDP'li vekilin 'Sözlüm' dediği teröristin askerlerimizi şehit ettiği ortaya çıktı

Çavuşoğlu'ndan son dakika Kazakistan mesajı: Hazırız!

Cevap ver özür dileyeyim! HDP’li ‘silahlı’ Semra Güzel’e soru
Medya İşte araştırma sonuçları! Muhalefete kötünün kötüsü bir haber!
Medya

İşte araştırma sonuçları! Muhalefete kötünün kötüsü bir haber!

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefetin istediği güçlendirilmiş ‘vesayet’ sistemine yönelik ‘kötünün en kötüsü’ denilebilecek haberi bugünkü köşesinden duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 17:28:00 - 2022-01-11 17:32:32
İşte araştırma sonuçları! Muhalefete kötünün kötüsü bir haber!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, muhalefetin 2023 planını altüst edecek gerçekleri köşesine taşıdı. 

Muhalefete kötü haberi Abdulkadir Selvi verdi

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için gece gündüz çabalayan muhalefet partilerine kötü haberi Abdulkadir Selvi verdi. Muhalefetin, seçimlere kadar nasıl bir yol izleyeceğini, nasıl bir dil kullanacağını yaptığı toplantılarla belirlerken, muhalefetin 2023 planını boşa çıkaracak gelişmeler yaşanıyor. 

Onları üzecek haberi bu ifadelerle duyurdu

Muhalefetin, 2023 seçim stratejisini parlamenter sisteme dönüş üzerine kurduğunu ama sistem konusunun seçmende hiçbir heyecan uyandırmadığını belirten Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde şunları yazdı:

“Onlara üzülecekleri bir haberim olacak. Başkanlık Sistemi’ne olan destek artıyor. İlk başlarda sisteme olan destek yüzde 30’lardayken şimdi yüzde 54’e kadar çıktı. İlginç olanı, Başkanlık Sistemi’ne savaş açan CHP, İYİ Parti ve HDP tabanının yüzde 25’i Başkanlık Sistemi’ni destekliyor. Muhalefet, eski sistemi allayıp pullayıp yeni diye satmaya çalışıyor ama bu millet parlamenter sistem döneminde yaşanan krizleri unutmadı. Cumhurbaşkanlığı uğruna yapılan darbeleri, yıkılan hükümetleri, asılan gençleri, askeri vesayeti, kapatılan partileri, yoklukları, kıtlıkları, koalisyon hükümetlerini, Güneş Motel olaylarını, başörtüsü yasağını unutmadı.”

Anket sonuçlarını da köşesinde paylaştı

Yapılan araştırma sonuçlarını da köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi, “Muhalefete kötü bir haberim var” ara başlığıyla yazdığı köşe yazısının devamında şunları kaleme aldı:

“Kadir Has Üniversitesi’nin her yıl düzenli olarak yaptığı araştırma bunu ortaya koyuyor. Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın koordinasyonunda 23 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında 1000 kişi üzerinde yapılan araştırma ilginç sonuçlar içeriyor.

Araştırmayı yıllarına göre paylaşıyorum. 

2017   

AK Parti 44.6  

CHP   19.9    

MHP   20.0  

HDP   8.3   

2018       

AK Parti 63.3  

CHP   35.9 

MHP   49.5 

HDP20.0

2019 

Bu kez İYİ Parti de araştırmada yer alıyor.       

AK Parti 60.6 

CHP   28.1 

MHP   44.3 

HDP   31.7   

İYİ Parti 31.4.

Dikkatinizi çekiyor mu?

Başkanlık Sistemi ile yönetildikçe, muhalefet partilerinin tabanında sisteme destek artıyor.

2020      

AK Parti 81.09 

CHP   22.3 

MHP   74.5  

HDP   35.6  

İYİ Parti  37.6.

Dikkat ettiniz mi, pandemi sürecinde sisteme olan destek artıyor.

Çünkü millet, kriz dönemlerinde başında güçlü bir devlet, dinamik bir kriz yönetimi istiyor. Allah korusun, bu krize şehir hastanelerine karşı çıkan muhalefetin işbaşında olduğu koalisyon döneminde yakalansaydık halimiz dumandı.

2021 

AK Parti 87.9 

CHP   24.6  

MHP   87.8   

HDP   26.8   

İYİ Parti  26.4

Muhalefetin Anayasa’yı değiştirip parlamanter sisteme geçmesi için, oylarını yüzde 45-63 arttırması gerekiyor. CHP oylarını yüzde 25.7’nin üstüne çıkarmayı başaramıyor ama sistemi değiştirmeyi vaat ediyor. Muhalefet, millete hayal satmanın yerine kendi tabanını da Başkanlık Sistemi’ne kaptırıyor. Ona baksa daha yararlı olur.” 





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

isimsiz

ben yaptığım araştırmayı görene başkanlık sistemine destek %20 kadir has üniversitesinin anketleri ne kadar güvenilirse benim yaptığım anketler onun yüz misli güvenilir :)))
  • Yanıtla

Vatandas

Erken seçime gidin görün bakalim halk ne istiyor
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay