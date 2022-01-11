İşte araştırma sonuçları! Muhalefete kötünün kötüsü bir haber!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, muhalefetin 2023 planını altüst edecek gerçekleri köşesine taşıdı.

Muhalefete kötü haberi Abdulkadir Selvi verdi

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için gece gündüz çabalayan muhalefet partilerine kötü haberi Abdulkadir Selvi verdi. Muhalefetin, seçimlere kadar nasıl bir yol izleyeceğini, nasıl bir dil kullanacağını yaptığı toplantılarla belirlerken, muhalefetin 2023 planını boşa çıkaracak gelişmeler yaşanıyor.

Onları üzecek haberi bu ifadelerle duyurdu

Muhalefetin, 2023 seçim stratejisini parlamenter sisteme dönüş üzerine kurduğunu ama sistem konusunun seçmende hiçbir heyecan uyandırmadığını belirten Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde şunları yazdı:

“Onlara üzülecekleri bir haberim olacak. Başkanlık Sistemi’ne olan destek artıyor. İlk başlarda sisteme olan destek yüzde 30’lardayken şimdi yüzde 54’e kadar çıktı. İlginç olanı, Başkanlık Sistemi’ne savaş açan CHP, İYİ Parti ve HDP tabanının yüzde 25’i Başkanlık Sistemi’ni destekliyor. Muhalefet, eski sistemi allayıp pullayıp yeni diye satmaya çalışıyor ama bu millet parlamenter sistem döneminde yaşanan krizleri unutmadı. Cumhurbaşkanlığı uğruna yapılan darbeleri, yıkılan hükümetleri, asılan gençleri, askeri vesayeti, kapatılan partileri, yoklukları, kıtlıkları, koalisyon hükümetlerini, Güneş Motel olaylarını, başörtüsü yasağını unutmadı.”

Anket sonuçlarını da köşesinde paylaştı

Yapılan araştırma sonuçlarını da köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi, “Muhalefete kötü bir haberim var” ara başlığıyla yazdığı köşe yazısının devamında şunları kaleme aldı:

“Kadir Has Üniversitesi’nin her yıl düzenli olarak yaptığı araştırma bunu ortaya koyuyor. Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın koordinasyonunda 23 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında 1000 kişi üzerinde yapılan araştırma ilginç sonuçlar içeriyor.

Araştırmayı yıllarına göre paylaşıyorum.

2017

AK Parti 44.6

CHP 19.9

MHP 20.0

HDP 8.3

2018

AK Parti 63.3

CHP 35.9

MHP 49.5

HDP20.0

2019

Bu kez İYİ Parti de araştırmada yer alıyor.

AK Parti 60.6

CHP 28.1

MHP 44.3

HDP 31.7

İYİ Parti 31.4.

Dikkatinizi çekiyor mu?

Başkanlık Sistemi ile yönetildikçe, muhalefet partilerinin tabanında sisteme destek artıyor.

2020

AK Parti 81.09

CHP 22.3

MHP 74.5

HDP 35.6

İYİ Parti 37.6.

Dikkat ettiniz mi, pandemi sürecinde sisteme olan destek artıyor.

Çünkü millet, kriz dönemlerinde başında güçlü bir devlet, dinamik bir kriz yönetimi istiyor. Allah korusun, bu krize şehir hastanelerine karşı çıkan muhalefetin işbaşında olduğu koalisyon döneminde yakalansaydık halimiz dumandı.

2021

AK Parti 87.9

CHP 24.6

MHP 87.8

HDP 26.8

İYİ Parti 26.4

Muhalefetin Anayasa’yı değiştirip parlamanter sisteme geçmesi için, oylarını yüzde 45-63 arttırması gerekiyor. CHP oylarını yüzde 25.7’nin üstüne çıkarmayı başaramıyor ama sistemi değiştirmeyi vaat ediyor. Muhalefet, millete hayal satmanın yerine kendi tabanını da Başkanlık Sistemi’ne kaptırıyor. Ona baksa daha yararlı olur.”









