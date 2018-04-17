İşte Apple'ın yeni telefonu

iPhone X'un yeni modeli ilk kez görüntülendi. Altın sarısı rengindeki yeni iPhone X, kullanıcılar için alternatif bir renk sunuyor. Henüz dikkat çeken amiral gemisi telefonun yeni rengiyle ilgili açıklama yapmayan Apple, bilgileri Federal İletişim Komisyonu (FCC) ile paylaştıktan sonra sızıntı gerçekleşti. 9to5Mac tarafından paylaşılan görsellere göre iPhone X’un altın sarısı renginin çerçevesi siyah renkte olacak.

Burada şaşırtıcı olan şeyse iPhone 8’in altın rengi modelinde beyaz çerçeve kullanılacak olması. İnternette paylaşılan iPhone X görsellerine Apple’dan resmi açıklama gelene kadar kimse inanmamıştı. Ancak Apple yaptığı açıklamada ürettikleri yeni renk seçeneğinin görseldeki gibi olacağını doğruladı. Bu durum bizlere, ne kadar sert önlemler alınırsa alınsın sızıntı haberlerinin her zaman gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın Product Red kapsamında kırmızı renkli modelini görücüye çıkarmıştı.