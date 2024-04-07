  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yayık ayranı gibi çalkalanan İYİ Parti’de beklenmedik gelişme! Genel başkanlığa öyle bir isim aday oluyor ki… Duyan şaştı kaldı

Hani robotlar vardır çizginin dışına asla çıkmaz! “Önce ahlak” diyenin yanındaki adam kim?

Seçim sonrası olay yazı! O isimler AK Parti’ye çöreklendi! Kendini tutmadı, Allah ne verdiyse girişti

Sivil polisleri taşıyan minibüs devrildi

Ahmet Hakan’dan Meral Akşener’e büyük şok! Bu kadarını kimse beklemiyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı Resmi Gazete'de yayımlandı! Dev projede yeni dönem

Meteoroloji'den 12 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! Sarı kodlu alarm verildi

Dışişleri Bakanlığı’nda yapısal dönüşüm! Güçlü diploması güçlü Türkiye vurgusu

YSK kararını verdi! İşte seçimlerin tekrarlanacağı ilçeler

İşte Nisan ayı SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri!
Gündem İşte Amerika’yı ayağa kaldıran Türk! Tüm ülke bu olayı konuşuyor! Bunu yapınca apar topar gözaltına alındı
Gündem

İşte Amerika’yı ayağa kaldıran Türk! Tüm ülke bu olayı konuşuyor! Bunu yapınca apar topar gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-04-07 15:40:00 -
İşte Amerika’yı ayağa kaldıran Türk! Tüm ülke bu olayı konuşuyor! Bunu yapınca apar topar gözaltına alındı

ABD'nin New Jersey kentinde yaşayan 33 yaşındaki Türk, aracına aldığı bir kadına cinsel saldırıda bulundu.

ABD'nin New Jersey kentinde yaşayan 33 yaşındaki Türk, aracına aldığı bir kadına cinsel saldırıda bulundu.

ABD'nin New Jersey kentinde paylaşımlı araç uygulamaları aracılığıyla para kazanan bir Türk, aracına aldığı kadına cinsel saldırıda bulununca gözaltına alındı... 

Yerel medyada yer alan haberlerde 33 yaşındaki Ahmet Yusuf Aydemir isimli adam, son dönemde popüler olan paylaşımlı araç uygulaması aracılığıyla aracına aldığı kadın yolcuya cinsel saldırıda bulundu. 

New Jersey'nin Fair Lawn kasabasında yaşanan olayda kadının şikayetçi olması üzerine Aydemir gözaltına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bergen bölge savcısı Mark Musella, olayın 3 Nisan'da yaşandığını söylerken, adamın kısa bir süre gözaltında tutulduğu kayıtlara geçti. 

Resmi kayıtlara göre Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisi görevlileri Aydemir'i Cuma günü nakletti.

Aydemir, Newark'ta federal bir göçmenlik hakimi önünde duruşmaya çıkarılacak ve bu hakim Aydemir'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ikamet durumunu, sınır dışı edilip edilmeyeceğini ve eğer sınır dışı edilecekse bunun cinsel saldırı suçlamasıyla yetkililerin kendisini yargılama şansı bulmasından önce mi yoksa sonra mı olacağını belirleyecek.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23