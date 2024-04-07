İşte Amerika’yı ayağa kaldıran Türk! Tüm ülke bu olayı konuşuyor! Bunu yapınca apar topar gözaltına alındı

ABD'nin New Jersey kentinde yaşayan 33 yaşındaki Türk, aracına aldığı bir kadına cinsel saldırıda bulundu.

ABD'nin New Jersey kentinde paylaşımlı araç uygulamaları aracılığıyla para kazanan bir Türk, aracına aldığı kadına cinsel saldırıda bulununca gözaltına alındı...

Yerel medyada yer alan haberlerde 33 yaşındaki Ahmet Yusuf Aydemir isimli adam, son dönemde popüler olan paylaşımlı araç uygulaması aracılığıyla aracına aldığı kadın yolcuya cinsel saldırıda bulundu.

New Jersey'nin Fair Lawn kasabasında yaşanan olayda kadının şikayetçi olması üzerine Aydemir gözaltına alındı.

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Bergen bölge savcısı Mark Musella, olayın 3 Nisan'da yaşandığını söylerken, adamın kısa bir süre gözaltında tutulduğu kayıtlara geçti.

Resmi kayıtlara göre Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisi görevlileri Aydemir'i Cuma günü nakletti.

Aydemir, Newark'ta federal bir göçmenlik hakimi önünde duruşmaya çıkarılacak ve bu hakim Aydemir'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ikamet durumunu, sınır dışı edilip edilmeyeceğini ve eğer sınır dışı edilecekse bunun cinsel saldırı suçlamasıyla yetkililerin kendisini yargılama şansı bulmasından önce mi yoksa sonra mı olacağını belirleyecek.