İşte Altay Bayındır'ın Manchester Unitad'da oynayacağı muhtemel maçlar!
Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olmasından ötürü Altay Bayındır'ın Manchester United'da oynayacağı muhtemel maçlar belli oldu.
Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olmasından ötürü Altay Bayındır'ın Manchester United'da oynayacağı muhtemel maçlar belli oldu.
Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, Andre Onana'nın gerisinde forma şansı bekliyor.
Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olmasından ötürü Milli file bekçisinin Manchester United formasıyla çıkacağı muhtemel 4 Premier Lig maçı da belli oldu.
Altay Bayındır'ın, Kamerun'un grup maçlarını oynayacağı sırada Manchester'ın oynayacağı Tottenham, Wolverhampton, West Ham United ve Aston Villa karşılaşmalarında herhangi bir sakatlığı olmaması durumunda forma giymesi bekleniyor.
Ayrıca Kamerun'un gruptan çıkıp bir üst turlara yükselmesi durumunda Altay Bayındır en az 3 karşılaşmada daha kaleyi koruyabilir.
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KARİYER PERFORMANSI
Kariyerinde 176 karşılaşmaya çıkan Altay; kalesinde 204 gol görürken 54 karşılaşmada kalesini gole kapadı.