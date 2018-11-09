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İşte Almanları çıldırtan Altay tankının özellikleri

Bugün seri üretim sözleşmesi imzalanacak olan Altay tankı sınıfına oranla listenin üstlerinde bulunuyor. Kabiliyetve donanımlarıyla oldukça modern bir tank olarak olan Altay TSK'nın yeni gururu olacak

09 Kasım 2018 Cuma 18:14
İşte Almanları çıldırtan Altay tankının özellikleri

2008 yılında projesi hazırlanan ve bu zamana kadar üzerinde çalışmalar yapılan Altay tankı bugün nihai olarak üretime hazır hale geldi. Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC-Roketsan ve Aselsan ortaklığıyla üretilecek olan Altay, sınıfın en modern ve en güçlü tanklarından biri olmaya aday.

Delinemez zırh

Tankların en büyük tehtidi olan zırh delici roketler, Altay'a işleyemeyecek. Özellikle Aselsan tarafnından geliştirilen ve farklı bir teknoloji ile üretilen biir tank zırhıyla donatılacak olan Altay, sahada düşmanın korkulu rüyası olacak.

Bu zamana kadar hiç denenmemiş ve gizli tutulan bir zırhla kaplanan Altay, sağlamlık ve güvenlikte rakiplerini geride bırakıyor.

Kuvvetli top

Altay'ın kuvvetl zırhının içerisinde bir o kadar kuvvetli top bulunuyor. 120 mm ve 55 kalibre boyuttaki topla donatılacak olan Altay, ana silah olarak oldukça kuvvetli bir topa sahip olacak. Vurucu güç kabiliyeti açısından da oldukça büyük bir kapasiteye sahip olacak olan Altay en az 8 kilometre öteden hedefi tam 12'den vurabilecek.

Aselsan ve Roketsan'ın üzerinde çalıştığı yeni teknolojiler ile Altay'ın menzilinin daha da artırılması planlanıyor.

Sınıfının en hafiflerinden 

Heybeti ve donanımlarıyla öne çıkan Altay, bir o kadar da hafif. Özellikle hareket kabiliyetini kolaylaştırmak adına hem güçlü hem sağlam hem de hafif malzemenin kullanılacağı Altay tankı tam 65 ton olacak. Hafifliği sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahip olacak olan Altay, şimdiden rakiplerini geride bırakmayı çoktan başardı.

İnsansız model de gelecek

TSK'ya 2020'de teslim edilecek olan Altay'ların en önemli özelliklerinden biri de insansız, robotik kontrol sistemine de sahip olacak olması. 250 adet üretilecek olan tanklardan bir tanesi insansız kuleli olarak geçen bir sistem ile idare edilebilecek. Bununla İnsansız tank sistemi ilk kez denenmesi planlanırken, uzaktan kumanda edilerek saha dışından da kontrolü sağlanabilecek.

Düşük maliyet, yüksek kalite

18 ay sonra banddan inecek olan ilk Altay hem maliyet hem de kaliytesiyle oldukça verimli bir silah olacak. Mehmetçik'in ve vatanın yeni koruyucusu Altay, üretim maliyeti olarak muadillerinin yarısını yakalarken, kalitede ise dünyanın en isi olarak bilinen Alman Leopard'ını yakaladı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşanan leopard tankı arızalarının yaşanmaması için yerli üretim ağının sağlamlaştırılması planlanırken, parçadaki dışa bağlılık bu sayede minimuma indirilecek. Buna ilave olarak sınırötesi faaliyetlerde kullanılması durumunda Almanlar "tank satmayız" tehdidiyle Türkiye'yi operasyonlardan vazgeçirmeye çalışmıştı. Altay'ın üretmiyle Türkiye bu alanda da bağımsızlığını ilan etmiş olacak.

Tek rakibi Alman Leopard

Türkiye'nin milli tankı olma özelliğini taşıyan Altay, henüz seri üretime geçmemesine rağmen teknik özellikleri ve donanımlarıyla Alman Leopard'ıyla kafa kafaya yarışıyor.

2. Seri üretime girdiğinde yılda 750 adetlik kapasiteye ulaşması planlanan Altay, bu başarıyla dünya savunma otoritelerinin de dikkatini çekti. Altay ve Leopard'a ait bazı karşılaştırmalar:

ALTAY OTOKAR Mürettebat: Dört Ana silah: 120 mm 55 kalibre yivsiz Motor gücü: 1.500 beygir Maliyet (tahmini): 5.4 milyon $ Azami hız: 70 km

LEOPARD 2 Krauss& Maffei Wegmann Mürettebat: Dört Ana silah: 120 mm yivsiz Motor gücü: 1.500 beygir Maliyet: 5.7 milyon $ (2007) Azami hız: 72 km

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 18:14
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YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp19 dk önce
    Hepimize hayırlı olsun nihayet 2018de başardık, büyük bir olay. Alman mühendis Franz Klotz ilk tankı 1900 yılında Pilsen kentinde geliştirdi ve patentini aldı. Günümüzde alevli, yüzen, köprü montajı yapan,mayın temizleyen, mayın döşeyen, hava savunması, kimyasal savunma, gözetleme yapan tanklardan yangın söndüren türüne kadar 50 civarında tank türü üretilmektedir. Ancak anlayamadığım dünyanın en kaliteli tanklarını üreten Almanlar neden çıldırıyorlar, günlük Alman basınını takip etmekteyim, konuyla ilgili bi haberede rastlamadım ? Tank konusuyla ilgilenenlere "Münster kentinde Deuschtes Panzer Müzesini" ve "Dorset kentinde Bovington Tank Müzesini" gezmelerini tavsiye ederim.
  • hasanhasan1 sa önce
    ihalenin koc grubuna verilmemesi COK DOGRU BİR KARAR..
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