İşte alkolün insanı düşürdüğü rezil durum! Ayakta zor duran sarhoş köpekle atıştı
İzmir'de çekildiği tahmin edilen görüntülerde ayakta zor duran bir sarhoş, köpek ile atıştı.
İzmir'de çekildiği tahmin edilen bir videoda; alkolü fazla kaçıran ve ayakta zor duran sarhoş, sokak köpeği ile tartışmaya çalıştı.
O anları bulundukları mağazanın içerisinden kaydeden vatandaşlar, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
İbretlik görüntülerde; alkolün, insanları içine düşürdüğü rezil durumu bir kez daha gözler önüne serdi.