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Spor İşte alacağı miktar! İcra takibi başlattı
Spor

İşte alacağı miktar! İcra takibi başlattı

Geçtiğimiz sezon sonu Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona ererek Fenerbahçe'ye giden Caner Erkin 1.3 milyonluk alacağı için siyah beyazlı takıma icra takibi başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 16:40:00 -
İşte alacağı miktar! İcra takibi başlattı

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de yoluna lider olarak devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim de bir yandan takımdan ayrılan eski oyuncuların alacak davaları ile uğraşıyor.

Bu sezon başında yeniden Fenerbahçe'ye dönen Caner Erkin'in Beşiktaş'ı icraya verdiği haberleri daha önce medyaya yansımıştı.

Beşiktaş'tan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen ara dönem finansal denetim raporunda icra takibi başlatan Caner Erkin'in siyah beyazlılardan istediği paranın tutarı da ortaya çıktı.

Caner Erkin'in başvurusu üzerine İstanbul 6. İcra Müdürlüğü 1 milyon 268 bin 798 TL bedelli senet alacağı talepli icra takibi başlattı.

2016-2017 sezonunda Inter'den Beşiktaş'a gelen ve 4 sezon siyah beyazlı formayı giyen Caner Erkin, 1 şampiyonluk yaşadı. Erkin, 136 maçta 7 gol ve 27 asiste imza koydu.

Diğer yandan Beşiktaş'ı, Mohamed Elneny'nin de icraya verdiği ortaya çıktı.

Elneny, Beşiktaş'ı icraya verdi

Kiralık geldiği Beşiktaş'ta geçen sezon iyi performans ortaya koyarak Arsenal'e dönen ve formayı yeniden kapan Mohammed Elneny, siyah beyazlı kulübe iki ayrı icra takibi başlattı.

Beşiktaş'ın KAP'a yolladığı ara dönem finansal raporda, İstanbul 6. İcra Müdürlüğü’nün 2020/13689 E. Sayılı dosyası ile alacaklı Mohammed Naser Elsayed Elneny tarafından Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş aleyhine toplam 508 bin 870 Euro çek alacağının tahsili talebiyle icra takibi başlattığı bildirildi. Raporda yargılamanın devam ettiği ancak söz konusu borç tutarını finansal tablolara yansıtıldığı belirtildi.

İkinci icraya itiraz

Raporda ayrıca İstanbul 6. İcra Müdürlüğü’nün 2020/16850 E. Sayılı dosyası ile alacaklı Elneny tarafından şirket aleyhine 423 bin 186 Ero bedelli çek alacağının tahsili için de icra takibi başlattığı kaydedildi. Ancak şirket açıklamasında, söz konusu bu icra takibine İstanbul 18. İcra Hukuk 2020/712 esas sayılı dosyayla itiraz ettiğini de vurgulanarak, "Yargılamadevam etmekte olup şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır" denildi. Böylece Elneny'nin siyah beyazlı ekipten talep ettiği tutar toplamda 932 bin Euro'yu buldu.

Senelik ücreti 2.5 milyon Euro

Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş ile 36 maça çıkan ve 3 bin 63 dakika süre alan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol ve 3 asistle oynadı. 18 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan oyuncu ile 1 yıllık sözleşmesi bitince yollar ayrılmıştı. Kiralama bedeli ödenmeyen oyuncu, Beşiktaş'a bir sezon için 2.5 milyon Euro'ya imza atmıştı.

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