İşte akciğer kanserinin en önemli 10 belirtisi

Uzmanlar, bronşit ve zatürreye benzer şekilde ortaya çıkan ve genellikle ileri aşamalarda teşhis edilebilen akciğer kanserinin 10 belirtisini sıraladı. Akciğer kanseri semptomlarının genellikle sadece hastalık ileri bir aşamaya geldiğinde ortaya çıktığını ve bunun da teşhis ve tedaviye başlamayı geciktirebildiğini belirten uzmanlar, "Ayrıca belirtiler spesifik değildir ve pulmoner amfizem, bronşit ve zatürre gibi diğer hastalıklarda da yaygındır" dedi.

İşte akciğer kanserine işaret edebilecek en önemli belirtiler:

1. Boğuk bir ses. Ses kısıklığı bir sebep olmadan ortaya çıkar ve kaybolur. Bu, büyüyen tümör tekrarlayan sinire baskı yaptığında olur.

2. Göğüs ağrısı. Özellikle nefes alırken hissedilir. Bu belirti, plevraya yayılan bir tümörün işaretidir.

3. Kronik kuru öksürük.

4. Kilo kaybı. Kişi normal diyete bağlı kalmasına rağmen kilo kaybeder.

5. Nefes darlığı ve nefes almada zorluk. Bu belirti, akciğerlerdeki alveollerin lümeninin azaldığını gösterir.

6. Nefes alırken ıslık sesi. Akciğer dokularında bir tümörün büyümesi nedeniyle ortaya çıkar.

7. Sürekli yorgunluk. Yüksek yorgunluk, kanser de dahil olmak üzere birçok hastalıkla birlikte gider.

8. Sırt ağrısı.

9. Biraz yüksek ateş. Bulaşıcı hastalıkların aksine, bu durumda ateş nadiren 37–37,8 ℃'nin üzerine çıkar. Bu en sık akşamları olur ve sabahları kişi kendini tekrar iyi hisseder.

10. Balgamda kan.

Bu belirtilerin varlığında göğüs hastalıkları uzmanına danışılması önemlidir, çünkü bu şekilde hastalığın erken teşhisine, hemen ardından tedaviye başlanmasına ve hastalığın gelişiminin önlenmesine olanak sağlayan tetkiklerin yapılması mümkündür. Akciğer kanserinin daha ileri aşamasındaki belirtileri ise pancoast tümörü ve metastazdır.

Ana sebepleri

Akciğer kanseri gelişiminin ana nedeni, pasif içicilik de dahil olmak üzere sigara içmektir. Kişi ne kadar çok sigara içerse, risk o kadar fazla artar. Bu kötü alışkanlıktan zamanında vazgeçmek riski azaltır, ancak tamamen ortadan kaldırmaz. Bir kişi son sigarasını 10 yıl önce içmiş ve o zamandan beri kendini iyi hissediyor olsa bile düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemelidir.

Kalıtsal yatkınlık da önemlidir. Doktorlar uzun zamandır birçok hastanın ailesinde akciğer kanseri öyküsü olduğunu fark etmiştir. Ne yazık ki, bazı onkolojik hastalıkları tedavi etmede kullanılan radyasyon tedavisi de akciğer kanserine neden olabilir.

İnsanların yaşadığı bölgedeki ekolojik durum da eşit derecede önemli bir rol oynamaktadır. Fabrikaların bacalarından çıkan duman, araba egzozu ve tozla havanın kirlendiği sanayi kentlerinde akciğer kanseri görülme sıklığı ortalamanın üzerindedir. Radyasyonla kirlenmiş yerleri ziyaret edenler ve arsenik, asbest, krom veya nikel gibi toksik maddelerle çalışanlar da risk altındadır.

Akciğer kanseri gelişimi ile kronik akciğer hastalıkları, özellikle tüberküloz arasındaki ilişki de fark edilmiştir.

Yaşla birlikte akciğer kanserine yakalanma riski de artar. 45 yaşın altındaki kişiler tüm vakaların sadece yüzde 10'unu oluşturur, ancak 46 ila 60 yaş arasındaki yaş grubunda risk çarpıcı biçimde artar, vakaların yüzde 52'sinde bu yaş aralığında kanser bulunur. 60 yaşından sonra, hastalanma riski biraz azalır, yaşlı hastaların oranı yüzde 38'dir.