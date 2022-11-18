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Medya İşte AK Parti'nin oy oranı! Birilerine kapak olsun
Medya

İşte AK Parti'nin oy oranı! Birilerine kapak olsun

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, siyasetle uğraşan bir dostunun tavsiyesiyle son bir ayda eline geçen beş anketin ortalamalarını çıkardığını, buna göre AK Parti'nin oy oranının yüzde 40 olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 11:38:00 -
İşte AK Parti'nin oy oranı! Birilerine kapak olsun

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, siyasetle uğraşan bir dostunun tavsiyesiyle son bir ayda eline geçen beş anketin ortalamalarını çıkardığını, buna göre AK Parti'nin oy oranının yüzde 40 olduğunu belirtti. Diğer partilerin oy oranlarını da aktaran Şahin, şunları kaydetti:

 

"Dünyada başka bir örneği var mı bilmem ama memlekette kamuoyu araştırmacıları bile takım tutar gibi parti/ittifak tutuyor!

Hal böyle olunca, insan hangi ankete inanacağını bilemiyor. Dün siyasetle uğraşan bir dostumun tavsiyesiyle son bir ayda elime geçen beş anketin ortalamalarını çıkardım.

Yandaş-yoldaş ayrımı yapmadan (+2, -2 hata payını da dikkate alarak) vardığım sonuç şudur:

- AK Parti: 40

- CHP: 24

- İyi Parti: 11

- MHP: 10

- HDP: 11"

 

 

 

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Yorumlar

Murtaza

Recep Tayyip Erdoğan hakkı 49

isimsiz

anket anket diyorlar nedense o anket şirketlerinin adını yazmıyorlar söylediği gibi olsa akp be mhp seçimi beklemez erken seçime giderdi oyları öyle söylendiği gibi olsa kendilerini destek vermeyeceğini bildikleri hdp’ye gitmezlerdi,İYi Partiyi gel bize katıl demezlerdi
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