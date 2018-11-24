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İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerin için 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:26
İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerin için 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

İşte isim isim belediye başkan adayları;

Adıyaman-Dr. Süleyman Kılınç
Amasya- Cafer Özdemir
Antalya- Menderes Türel
Ardahan- Yunus Baydar
Artvin- Mehmet Kocatepe
Bartın-Yusuf Ziya Aldatmaz
Batman-Murat Güneştekin
Bayburt- Fatih Yumak
Bitlis- Nasrullah Tanğlay
Bolu- Fatih Metin
Burdur- Deniz Kurt
Bursa- Alinur Aktaş
Denizli- Osman Zolan
Diyarbakır- Cumali Atilla
Düzce- Faruk Özlü
Elazığ- Şahin Şerefoğulları
Erzurum- Mehmet Sekmen
Gaziantep- Fatma Şahin

 

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 15:26
  1. Düzce
  2. Gaziantep
  3. Erzurum
  4. Elazığ
  5. Ardahan
  6. Bartın
  7. Batman
  8. Bayburt
  9. Diyarbakır
  10. Denizli
  11. Bursa
  12. Burdur
  13. Bolu
  14. Bitlis
  15. Artvin
  16. Antalya
  17. Amasya
  18. Adıyaman
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