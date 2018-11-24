İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerin için 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.24 Kasım 2018 Cumartesi 15:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerin için 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.
İşte isim isim belediye başkan adayları;
Adıyaman-Dr. Süleyman Kılınç
Amasya- Cafer Özdemir
Antalya- Menderes Türel
Ardahan- Yunus Baydar
Artvin- Mehmet Kocatepe
Bartın-Yusuf Ziya Aldatmaz
Batman-Murat Güneştekin
Bayburt- Fatih Yumak
Bitlis- Nasrullah Tanğlay
Bolu- Fatih Metin
Burdur- Deniz Kurt
Bursa- Alinur Aktaş
Denizli- Osman Zolan
Diyarbakır- Cumali Atilla
Düzce- Faruk Özlü
Elazığ- Şahin Şerefoğulları
Erzurum- Mehmet Sekmen
Gaziantep- Fatma Şahin
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