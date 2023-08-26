'İşte Ahlat’taki o mezarlık, Anadolu’muzun tapusudur'
Ülker'in patronu iş insanı Murat Ülker, kişisel internet sitesinde 'İşte Ahlat’taki o mezarlık, Anadolu’muzun tapusudur' başlıklı bir yazı kaleme aldı.
İşte Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker'in kişisel internet sitesinde paylaştığı o yazı;
İşte Ahlat’taki o mezarlık, 8223 mezar barındıran kadim Selçuklu Kabristanı adı(*) bile bizden olmayan yurdumuzun, Anadolu’muzun tapusudur. Atalarımız yurdumuzu hayatları pahasına edinip bize miras bıraktı!
Bugün 26 Ağustos;
- 1071 – Büyük Selçuklu Hükümdarı Alp Arslan komutasındaki ordunun, Romen Diyojen komutasındaki Bizans ordularını yenmesiyle, Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı.
- 1921 – Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın Sakarya Meydan Muharebesi’ndeki emri: “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.”
- 1922 – Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Batı Cephesi’nde Yunan Ordusu’na genel bir taarruza başladı. Türk Ordusu Başkomutanı Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa, taarruzu bizzat Kocatepe’den idare ediyordu.