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Medya İşte ahlaktan anladıkları! 'Bana saygı duyup aldattığını hissettirmesin'
Medya

İşte ahlaktan anladıkları! 'Bana saygı duyup aldattığını hissettirmesin'

Gazetecilerin "aldatma" üzerine soru sorduğu Safiye Soyman, verdiği cevapla magazin dünyasının ahlaktan ne anladığını gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 23:13:00 - 2022-05-22 23:34:58

 Yeniakit.com.tr 

Derya Tuna, gayr-i meşru ilişkiyi normalleştirdiği açıklamasında, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz." diyerek ahlaksız yaşam tarzını özendirici ifadeler kullandı.

Nişantaşı'nda Safiye Soyman'a Derya Tuna'nın sözleri soruldu.

Soyman, ahlaktan ne anladığını ortaya koyduğu konuşmasında, "Aldatsın ama bana saygı duyup hissettirmesin." ifadelerini kullandı.

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