İşte ahlaktan anladıkları! 'Bana saygı duyup aldattığını hissettirmesin'

Yeniakit.com.tr

Derya Tuna, gayr-i meşru ilişkiyi normalleştirdiği açıklamasında, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz." diyerek ahlaksız yaşam tarzını özendirici ifadeler kullandı.

Nişantaşı'nda Safiye Soyman'a Derya Tuna'nın sözleri soruldu.

Soyman, ahlaktan ne anladığını ortaya koyduğu konuşmasında, "Aldatsın ama bana saygı duyup hissettirmesin." ifadelerini kullandı.