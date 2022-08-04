İşte adım adım yaşananlar! KPSS soruları çalındı (mı)?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda bazı soruların bir yayınevinin sorularıyla aynı olduğu iddiasını bugünkü köşesinde kaleme aldı. Muhalefetin olayı köpürtmeye çalıştığını belirten Karahasanoğlu, "HDP zihniyetli adamların, İyi Parti’de siyaset yaparken, bu olaya nasıl yaklaştıklarına da bakıp, bir kanaat oluşturmaya çalışalım.." dedi.



İşte Karasanoğlu'nun o yazısı;



6’lı ittifak bir yandan, 2014’lere kadar şu sınavın, bu sınavın sorularını çalan, dağıtan, kendi adamlarına dağıtan FETÖ’cüleri görevlerine iade etmek için çırpınırken..

Bir yandan da..

Uzun süredir herhangi bir şaibe iddiasının gündeme bile atılmadığı ÖSYM kontrolündeki sınavların sonuncusu olan KPSS için, bombardımana başladılar..

“20 soru, bir yayınevinin deneme sınavı ile birebir aynı. Hatta cevap şıkları da aynı” ile başladılar..

Her duyarlı insan, “Bu kadar da olmaz ki ama..!” ile başlayan cümlelerle, yapanlara lanet okumaya başladılar..

Bekledim ki, deneme testinin kitapçık baş sayfası ile.. İç sayfası ile, 20 soru yayınlansın..

KPSS soruları zaten yayınlandı..

Karşılaştıralım..

Ve sonra da..

“Bu rezilliğin mimarı kim ise, Kızılay’da sallandıralım” diyelim..

Bakın “rezillik” diyorum..

İbret-i alem olsun anlamında, “Kızılay’da sallandıralım” diyorum.

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