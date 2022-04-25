İşte ABD'nin soykırım dökümleri

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, resmi sosyal medya hesabından ABD’nin soy kırım tarihini paylaştı.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “ABD sistematik olarak 1915 Olaylarını her yıl polemik haline getiriyor. Ancak kendi geçmişlerinde ne kadar kirli ve acı soykırımlar bıraktıklarını unutuyorlar. Biz hatırlatalım” dedi.

İşte ABD'nin soykırım tarihi:

Kızılderili Katliamı

70 milyon Kızılderili kendi vatanlarında katledildi.

1960 Kongo Katliamı

3 milyon'a yakın kişi CIA destekli iç savaş süresince öldürüldü.

16-19. yy Afrika Katliamı

35 milyon'dan fazla Afrikalı köleleştirilerek (Can Kayıpları dahil) Amerika Kıtası'na getirildi.

1961-1962 Küba Darbesi

294 kişi CIA'in Küba'da Fidel Castro'yu devirmek için planladığı Domuzlar Körfezi Operasyonunda öldürüldü.

1945 Hiroşima ve Nagazaki Atom Bombası Saldırısı

350 bin kişinin ölmesine binlerce insanın sakat kalmasına neden oldu.

1962-1975 Vietnam Savaşı

3 milyon Vietnamlı sivil hayatını kaybetti. Sivil halk üzerinde zehirli portakal gazı kullanarak soykırım yapti.

1945 Dresden Katliamı

200 bin kişi 3 gün havadan atılan bombalardan öldü.

1965-1966 Endonezya Katliamı

500 bin - 1 milyon arası Endonezyalı köylü, işçi, aydın öldü.

1950 Guatemela işgali

200 bin sivil öldürüldü.

1953 İran Darbesi

10 binden fazla İranlı ABD'nin ekonomik, askeri desteğiyle infaz edildi.

1970-1975 Kamboçya ve Laos Katliamı

1 milyon kişiyi katletti.

1973 Şili Darbesi

5 bin Şilili sivil hayatını kaybetti.

1950-1959 Küba Katliamı

60 bin kişi ABD destekli Batista birliklerince katledildi.

1974-1983 Arjantin katliamı

30 bin insanı öldürdü.

1977 El Salvador Darbesi

70 bin Salvadorlu öldürüldü.

2001 Afganistan İşgali

150 bin sivil öldürüldü.

1980-1988 Iran - Irak Savaşı

700 bin'den fazla insan ölmüştür. ABD, lisanslı biyolojik ve kimyasal silahlarını Irak'a gönderdi.

2003 Irak İşgali

1 milyon'dan fazla Iraklı katledildi.

1981-1990 Nikaragua iç savaşı

50 bin sivil hayatını kaybetti.

2003 Darfur Darbesi

300 bin kişi BM raporlarına göre ölen sayısıdır.

1983 Lübnan Katliamı

14 bin deniz piyadesini ve binlerce kişiyi katletti.

2001-2015 ABD İnsansız Hava Aracı Saldırıları

10 bin kişi öldürüldü.

1983 Grenada'nın İşgali

300 bin'den fazla insanı öldürüldü.

2010-2018 Arap Baharı

100 bin'den fazla insan öldü.

1989 Panama'nın işgali

3 bin Panamalı sivil öldürüldü.

2011-2013 Mısır'da Arap Baharı ve Askeri Darbe

2 bin'den fazla kişi öldü.

1991 Irak'ın İşgali

1 milyon'dan fazla Iraklı hayatını kaybetti.

2011-2018 Suriye iç Savaşı

100 bin'den fazla kişi öldü, 5 milyon'dan fazla kişi evini terk etti.

1992-1995 Bosna Hersek Katliamı

250 bin'den fazla Müslüman Boşnak, Sırplar tarafından BM ve tüm dünyanın gözleri önünde öldürüldü.

ABD Desteğinde İsrail'in Filistin Zulmü ve katliamları

100 bin'den fazla Filistinli öldürüldü. Filistinlilere irk ayrımı ve yerleşim rejimi dayatmaya devam ediliyor.