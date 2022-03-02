İşte 6 muhalefet partisinin gerçek yüzü! Temel Karamollaoğlu böyle protesto edildi

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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA'nın aylardır üzerinde çalıştıkları "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni" Ankara'daki toplantıda imzalanarak açıklandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin bilboardları aracılığı ile eşcinsel sapkınlar için "Cinsel Yönelim Yasası" çıkaracağını vadetmişti. Öte yandan Saadet Partisi dışında, masadaki tüm partiler yürürlükten kaldırılan "İstanbul Sözleşmesi"ni yeniden uygulamaya alacaklarının sözünü vermişti.

Saadet itiraz edince metne girmedi!

Saadet Partisi'nin itirazı sebebi ile ne eşcinsel sapkınlar için ne de İstanbul Sözleşmesi için verilen vaatler mutabakat metnine girmedi.

Toplantıya katılan "Eşitlik İçin Kadın Platformu" üyeleri, mutabakat metnine imza atılan kürsüye çıkarak, "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Yaşasın kadın dayanışması." şeklinde slogan atıp, Temel Karamollaoğlu'nu protesto etti.

Öte yandan eşcinsel sapkınlar da Kılıçdaroğlu'nun vaadinin mutabakat metninde yer almaması dolayısı ile 6'lı muhalefeti eleştirdi.