İşte 2023 yılında güvenliğe yön verecek 6 teknoloji trendi

Son birkaç yılda güvenlik, riski azaltmanın ötesine geçen aynı zamanda verimliliğe hizmet eden stratejik bir varlık haline geldi. Kuruluşların dijital dönüşümünde de artık güvenliğin çok daha önemli bir rolü var. Bugün siber güvenlik endişeleri artarken, müşterilerin fiziksel ve elektronik güvenlik alanına ayırdığı bütçeler de artıyor. Securitas Technology Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu, “Günümüzde pek çok kuruluş, güvenlik yatırımlarını optimize etmeye yöneliyor. Bu noktada hibrit ve bulut tabanlı çözümlerin ağırlığını artırmasını bekliyoruz. Çünkü hibrit bir yaklaşım, kuruluşların maliyet tasarrufu yapmalarını, güvenliği ve verimliliği artırmak için şirket içi yatırımların daha yüksek performansla çalışmasını sağlıyor” dedi.

Güvenlik ihtiyacının hem kurumların hem de bireylerin en önemli önceliği olmaya devam edeceğini belirten Yelkencioğlu, 2023 yılında güvenlik sektörüne yön verecek en önemli teknoloji trendlerini paylaştı.

1- Yapay zekâ kullanımı yaygınlaşacak

Yapay zekâ, bir süredir belirli güvenlik ve iş süreçlerini otomatikleştirmek için sessizce kullanılıyor. Ancak kullanım daha yaygın hale gelecek ve önümüzdeki yıllarda yeni ve heyecan verici kullanım alanlarının ortaya çıktığını göreceğiz. Pelin Yelkencioğlu, “Yapay zekayı daha da ileri götürerek, yapay zeka ve IoT (AIoT) kombinasyonunun, güvenlik sektörünün kapsamını yeniden şekillendirerek 2023 için önemli bir trend olmaya devam edeceğine inanıyoruz. Yalnızca akıllı koruma sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda çok sayıda sektör ve kuruluşta operasyonların verimliliğini artırmaya yardımcı olacak” derken, Securitas Technology’nin de bu alanda katma değer yaratacak teknolojiler geliştirme konusuna odaklanacağını söyledi.

2- Video analitiğinin önemi artacak

Bugün amacına uygun, doğru kurgulanmış bir kamera sistemi ile video analizi son derece etkili bir tespit sistemi olarak kullanabiliyor. Yapay zekâ destekli, akıllı, analiz yeteneğine sahip kameralar, farklı güvenlik sistemleri ile entegre edilerek güvenlik ya da operasyonları iyileştirmek adına farklı faydalar da sunabiliyor. Örneğin; analiz özellikli kamera çözümleri sayesinde, daha önce oluşturulan senaryolar üzerinden potansiyel bir olayı fark etmek ve takibe almak çok daha kolaylaşıyor.

3 - Daha fazla biyometrik güvenlik sistemi

Biyometrik teknolojiler, önümüzdeki 3-4 yıl içinde çok daha hızlanarak büyüyecek. Yüz, parmak izi tanıma ve ses biyometrisi gibi bu son teknoloji çözümler, tesisleri üstün bir hassasiyetle koruyor. Dolayısıyla işletmeler sundukları üstün güvenlik nedeniyle giderek daha fazla biyometrik güvenlik sistemlerine yönelecek.

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4- Güvenliğin geleceği bulutta

Güvenlikte buluta geçiş, daha büyük teknoloji endüstrisine kıyasla beklenenden daha yavaş ilerliyor. Bulutun bir siber güvenlik riski olarak algılanması, güvenlik çözümleri için daha fazla benimsenmesinin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Ancak kuruluşlar güvenlik hizmetlerini uygulamanın veya güncellemenin önemini fark ettikçe buluta geçiş de hız kazanmaya devam edecek.

5- Siber güvenlik, en ciddi risk

Siber güvenlik de bu yılın önemli konulardan biri olacak. Cybersecurity Ventures tarafından hazırlanan bir rapor, küresel suç maliyetlerinin 2025 yılına kadar 10,5 trilyon ABD dolarına ulaşacağını tahmin ediyor. Daha fazla cihaz çevrimiçi olmaya devam ettikçe ve veri işleme operasyonların merkezi haline geldikçe, işletmelerin gelişen tehdit ortamına karşı çevik ve duyarlı kalmaları daha fazla önem taşıyor. İşletmelerin ayrıca müşterilerinin verilerini gizli ve güvende tutma beklentilerini karşılamak için daha fazla şeffaflık sunmaları da gerekiyor. Tüm bunlar, yalnızca ağları ve sistemleri güçlendirmek yerine, sürekli doğrulamaya dayanan yeni bir siber güvenlik modelini başlatacak. Karar vericiler, daha saldırgan siber güvenlik stratejileri uygulamaya ve potansiyel tehditlerin üstesinden gelmek için daha yüksek otomasyon seviyeleri sunan iş ortaklarını seçmeye çalışacak.

6- BT’nin güvenlikteki rolü değişiyor

Genetec tarafından dünya çapında 3.700’den fazla güvenlik liderinin görüşlerine dayanarak hazırlanan rapora göre birçok kuruluş için, pandemiden kaynaklanan kısıtlamalar, fiziksel güvenlikle video gözetim ve erişim kontrol sistemlerini birleştirmek için bir tetikleyici oldu. Çünkü bazı son kullanıcıların, tesislerinde çalışanların güvenli hareketini etkin bir şekilde yönetmek için bu adımı atması gerekiyordu. Ankete katılanların çoğu (%64), fiziksel güvenliği desteklemek için hem video gözetimi hem de erişim kontrolü çalıştırdıklarını bildirdi. On yıl önce, büyük kuruluşlardaki çoğu fiziksel güvenlik sistemi, güvenlik departmanlarındaki personel tarafından yönetiliyordu. Bugünse Bilgi Teknolojisi (BT) departmanı, fiziksel güvenlikte daha büyük bir rol oynamaya başladı. Günümüzde BT, fiziksel güvenlik sistemlerini yönetmek için daha fazla sorumluluk alıyor. Araştırmaya katılanlar, 2023 yılında yatırım yapmayı planladıkları 10 güvenlik teknolojisini; erişim kontrolü, video izleme, siber güvenlikle ilgili araçlar, video analiz, izinsiz giriş tespiti, yüz tanıma, güvenlik ve operasyon analitiği, çevre koruması, plaka tanıma ve olay yönetimi teknolojileri olarak sıraladı.