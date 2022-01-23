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Yaşam İşte 2021'de bebeklere en çok verilen isimler
Yaşam

İşte 2021'de bebeklere en çok verilen isimler

Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi. Kız bebeklere en çok Zeynep, erkek bebeklere ise Yusuf ismi verildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 23:55:00 - 2022-01-24 00:07:49
İşte 2021'de bebeklere en çok verilen isimler

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 2021'de 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi.

En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 7 bin 134'üne Yusuf, 6 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 777'sine Miraç ismi konuldu.

Bu isimleri sırasıyla Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ, Ömer, Mustafa, Aras ve Ali Asaf takip etti.

Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı.

Geçen yıl Zeynep ismi 10 bin 130 bebeğe verildi. Ayrıca 6 bin 546 bebeğe Elif, 6 bin 496 bebeğe ise Asel ismi konuldu.

Kız bebeklerde Zeynep, Elif ve Asel isimlerini sırasıyla Asya, Defne, Azra, Nehir, Zümra, Eylül ve Ecrin izledi.

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