İşte 2021 yılı değerlendirmesi... PKK elebaşlarından bomba itiraflar

yeniakit Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türkiye’de ve sınır ötesinde gösterdiği üstün başarı ve terörle mücadele kararlılığı karşısında panik olan terör örgütü PKK’nın sözde komutanları ağlayarak uluslar arası terör sevicilerden destek aramaya çalışıyorlar.

PKK’nın sözde komutanlarından yapılan 2021 değerlendirmesinde, "Tüm gerilla alanlarında hava hareketliliği yoğunlaştırıldı, savaş uçağı filolarının biri kalkıyor, diğeri iniyordu. Gerilla alanlarında 7/24 havada onlarca İHA ve SİHA’lar mevcuttu. 19 Nisan’dan başlayarak birçok bölgeye yoğun hava saldırıları oldu, sınır hatlarından sürekli obüs ve havan atışlarıyla gerilla alanları ağır bir bombardımana tabi tutuldu. 23 Nisan akşamı, Türk ordusunun Avaşîn, Zap ve Metîna alanlarında helikopterlerle piyade birliklerini indirmeye çalıştığı bilgisi gelmeye başladı. Gerilla alanları yoğun bombardıman altındaydı" sözleriyle verdikleri ağır kayıpları anlatmaya çalıştılar.

Kürdistan Demokrat Partisi KDP’yi de her fırsatta suçlamaya çalışan terör örgütünün açıklamasında, "Bir yandan Türk devletinin saldırıları sürerken diğer yandan KDP güçleri gereken hazırlıkların yapılmaması ve gerilla alanları arasındaki iletişim yollarını kesmek için aktif saldırı halindeydi" diyerek teröristler arasında iletişim sorunlarının arttığını itiraf ettiler.