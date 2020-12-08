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Spor İşte 2020 yılının Twitter'da en çok konuşulan takımı
Spor

İşte 2020 yılının Twitter'da en çok konuşulan takımı

Twitter'ın açıklanan yıl sonu verilerine göre Türkiye'de yılın en çok konuşulan futbol takımı Beşiktaş oldu. Sıralamada Beşiktaş'ı, Galatasaray ve Fenerbahçe takip etti. En çok konuşulan sporcu ise ABD'li basketbolcu Kobe Bryant oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 23:24:00 -
İşte 2020 yılının Twitter'da en çok konuşulan takımı

Twitter'ın açıklanan yıl sonu verilerine göre, Beşiktaş en çok etkileşim alan hesap olarak zirvede yer aldı. Siyah-beyazlılarla ilgili 10 milyonun üstünde tweet atıldı.

Fenerbahçe ise 867 bin yeni takipçiyle 2020’de en çok takipçi kazanan kulüp oldu.

Basketbolda Türkiye'de en çok konuşulan takım NBA şampiyonu Los Angeles Lakers olurken, Renault Formula 1 takımı da motor sporlarında Twitter'da hakkında en çok sohbet edilen yarış takımı olarak ön plana çıktı.

En fazla konuşulan sporcu Kobe

Türkiye'de hakkında en fazla tweet atılan sporcu, helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li basketbolcu Kobe Bryant oldu.

Ocak ayında hayatını kaybeden Kobe Bryant ile ilgili Türkiye'de 1 milyonun üzerinde tweet paylaşımı yapıldı. Basketbolcuyu, Galatasaray'a dönen Arda Turan, milli basketbolcu Cedi Osman, Galatasaraylı futbolcular Radamel Falcao ve Fernando Muslera izledi.

İlk 10'da ABD'li yıldız basketbolcu LeBron James, Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, dünyaca ünlü futbolcular Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile geçen günlerde hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona yer aldı.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüse yakalandığını açıkladığı tweet 41 binden fazla retweet edilerek Türkiye'de en çok 'retweet' alan paylaşımlar sıralamasında 7. basamakta yer buldu.

 

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