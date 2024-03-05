İşte 10 TL'lik banknotta kimsenin fark etmediği gizli detay!

Türkiye'de en çok kullanılan banknotlar arasında 10 TL üst sıralardaki yerini koruyor. Kullandığımız banknotlardaki detaylara çoğu vatandaş dikkat etmiyor. Özellikle 10 TL'lik banknot üzerinde barındırdığı gizli sanat eserleri ile büyük dikkat çekiyor. Atatürk portresi ve arkasında Ord. Prof. Dr. Cahit Arf'ın portresinin yer aldığı ön yüz, ilk bakışta ''Sade'' bir görünüm sunsada, detaylara inildiğinde içindeki gizli sanat eseri ortaya çıkıyor.

10 TL'LİK BANKNOTUN İÇİNDEKİ GİZLİ MOTİFE HİÇ DİKKAT ETTİNİZ Mİ?

Banknotun ön yüzündeki Türk bayrağını simgeleyen ay-yıldız motifinin içerisinde bulunan ''10 TL'' ibaresi, banknotun değerini göstermenin yanında ek bir güvenlik önlemi de arz ediyor. Özel bir teknik ile basılan bu banknotun, ibare taklit edilmesini zorlaştırarak güvenlik önlemlerine katkıda bulunuyor.

O DETAY GÜVENLİK ÖNLEMİ!

10 TL'lik banknotun ön yüzünde bulunan holografik şerit, ışığa tutulduğunda farklı renklerde parlıyor ve sadece görsel bir güzellik sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda bu şerit banknotun güvenlik özelliklerinden birini daha içinde barındırıyor.

Şeridin alt ve üst kenarlarında yer alan mikro yazıda ''TCMB'' ibaresi bulunmakta.

Dikdörtgen şeklin alt ve üst kenarlarında ''TCMB'' ibaresi, dikkatli bakıldığında herkesin dikkatini çekip odak haline geliyor. Bu mikro yazı, paranın sahte olup olmadığını ayırt etmekte önemli bir rol oynuyor.

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