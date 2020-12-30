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Ekonomi İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli yayımlandı
Ekonomi

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli yayımlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 16:49:59 -
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli yayımlandı

ANKARA (AA) - Yeni yıla ilişkin İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'ndeki ürünlerin ithalatında uygulanacak vergi hadleri belirlendi.

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Söz konusu Gümrük Tarife Cetveli'nde, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler, bitkisel ürünler, hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, gıda sanayi müstahzarları, mineral maddeler, kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri, plastikler ve mamulleri, deriler, ağaç ve ahşap eşya, odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, dokumaya elverişli maddeler, ayakkabılar, başlıklar, şemsiyeler, taş, alçı, seramik mamuller, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, makineler ve mekanik cihazlar, nakil vasıtaları, optik alet ve cihazlar, silahlar ve mühimmat, muhtelif mamul eşya, sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalar başlıklarda toplanan ürünlerin ithalatında uygulanacak vergi hadleri belirlendi.


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