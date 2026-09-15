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Spor UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon başlıyor! İşte ilk hafta maçları
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon başlıyor! İşte ilk hafta maçları

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UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon başlıyor! İşte ilk hafta maçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Kupadaki tek Türk temsilcisi olan Beşiktaş, ilk maçında Perşembe günü sahasında Fransız ekibi Olimpik Marsilya ile oynayacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı futbol turnuvasında ilk maçlar, yarın ve 17 Eylül Perşembe günü oynayacak.

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, ilk maçında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.45 Ararat (Ermenistan)-Sparta Prag (Çekya)

19.45 Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)-Celta Vigo (İspanya)

22.00 Milan (İtalya)-Benfica (Portekiz)

22.00 Anderlecht (Belçika)-Olimpik Lyon (Fransa)

22.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Celje (Slovenya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Jagiellonia (Polonya)

22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Rennes (Fransa)

22.00 Sunderland (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda)

17 Eylül Perşembe:

19.45 Levski Sofya (Bulgaristan)-RB Salzburg (Avusturya)

19.45 OFİ (Yunanistan)-Hoffenheim (Almanya)

22.00 Celtic (İskoçya)-Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Juventus (İtalya)-NEC Nijmegen (Hollanda)

22.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

22.00 Beşiktaş-Olimpik Marsilya (Fransa)

22.00 Lillestrom (Norveç)-Torreense (Portekiz)

22.00 Crystal Palace (İngiltere)-Lech Poznan (Polonya)

22.00 Real Sociedad (İspanya)-Bournemouth (İngiltere)

Kuralar çekildi! Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Kuralar çekildi! Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Spor

Kuralar çekildi! Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

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