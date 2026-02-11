İstanbul'un tabut binaları alarm veriyor! 10 katlı bina tahliye edildi: Teknik rapor 'riskli' dedi, zabıta mühürledi!
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi'nde teknik ekiplerin yaptığı inceleme sonucu ‘riskli yapı’ olduğu tescillenen 10 katlı bina, büyük bir operasyonla boşaltıldı. Can ve mal güvenliğinin hiçe sayıldığı binadaki risk oranının yüksekliği sebebiyle belediye, tahliye işleminin ardından yapıyı mühürleyerek girişi yasakladı. Tahliye sonrası açıkta kalan vatandaşlar için geçici barınma çözümleri devreye alındı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, riskli yapı olduğu tespit edilen 10 katlı bina, belediye ekiplerince mühürlenerek tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 10 katlı binada teknik inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda binanın "riskli yapı" statüsünde olduğu belirlendi.
Kararın ardından harekete geçen Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, can ve mal güvenliği gerekçesiyle binanın tahliyesine karar verdi. Ekiplerin nezaretinde bina sakinlerinin dairelerini boşaltmasının ardından yapı, zabıta ekiplerince mühürlenerek giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Tahliye işlemleri sonrasında barınma sorunu yaşayan bazı vatandaşların, belediye tarafından geçici olarak otellere yerleştirildiği öğrenildi.