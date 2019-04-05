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Seçim 2019 Sayfası

İstanbul'un şampiyonu esenler

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul’daki AK Partili İlçe Belediye Başkanları arasında en yüksek oy oranı ile üçüncü kez Esenler Belediye Başkanı seçildi. Göksu, yüzde 66.35 oy oranı ile İstanbul şampiyonu oldu.

05 Nisan 2019 Cuma 15:50
İstanbul'un şampiyonu esenler

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için partisi AK Parti tarafından Cumhur İttfakı’nın Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen M. Tevfik Göksu, 5 yıllık çalışmasının ödülünü Esenler halkından aldı ve yeniden İstanbul birincisi oldu. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri’nde 62.7 oy oranı ile İstanbul’daki AK Partili ilçe belediyeleri arasında birinci olan M. Tevfik Göksu, son seçimde de oylarını yaklaşık yüzde 5.8 artırarak 66.35 oy oranı ile yeniden İstanbul şampiyonu oldu. Böylece M. Tevfik Göksu ilçesindeki her yüz seçmenden yaklaşık 66’sının oyunu almış oldu. “Şimdi Birlikte Daha Fazlası” sloganıyla seçim çalışmalarını yürüten Göksu, Esenler’de son 5 yıl içinde özellikle kentsel dönüşüm, askeri alanın Esenler’e kazandırılması, imar problemlerinin çözümü, 15 Temmuz Millet Bahçesi, başta olmak üzere çevre, spor, sosyal ve kültürel alanlarda yaptığı bir birinden önemli çalışmalarla Esenler halkının büyük sevgisini kazandı.

HER SEÇİMDE OYLARINI ARTIRDI

İlk aday olduğu 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimi’nde yüzde 47.5 ile Belediye Başkanı seçilen Göksu, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi’nde de oylarını yaklaşık yüzde 32 arttırarak seçmenin yüzde 62.7’sinin oyunu almıştı. Göksu, aynı zamanda bu seçimde bir önceki seçime göre oylarını da en çok artıran İlçe Belediye Başkanı olmuştu. 2009 ve 2014 Mahalli İdareleri seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de AK Parti, Esenler’de rakiplerine büyük fark attı. AK Parti, Esenler’de oyların yüzde 66.35’ini aldı. Rakipleri ise AK Parti’nin yarısına bile ulaşamadı.



ESENLER HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

“Ak Parti İlçe Başkanımız, MHP İlçe Başkanımızdan mahalle başkanlarımıza, sandık müşahitlerimizden gençlik kolları başkanımıza kadar tüm teşklat mensuplarımıza ve tüm seçmenlerimize teşekkür edyorum’’ diyen Göksu, ’’Şimdiye kadar Esenler’e çok güzel hizmetler yaptık. Ve bundan sonra da (Şmd Brlkte Daha Fazlası) dyerek daha çok hzmetler yapacağımızı ve yolumuza devam edeceğm- z bldrdk. Bugün de görüyoruz k, Esenler br kez daha vefasını gösterd. Esenler halkı, eserlermze vefasını, lçemz br kez daha İstanbul şampyonu yaparak gösterd. Sonsuz teşekkürler Esenler” ded.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 15:50
  1. İstanbul
  2. Esenler Belediyesi

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