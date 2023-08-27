İstanbul’un parası CHP’nin reklâmına

ADEM YILMAZ İSTANBUL

14-28 Mayıs seçimleri öncesi şehir şehir gezen ve gittiği şehirlerde düzenlediği mitinglere katılanlara 1000 TL’lik yardım kartları dağıtan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların parasını savurmaya devam ediyor. Seçim hezimetinin ardından sözde ‘değişim’ vurgusu üzerinden Kılıçdaroğlu’na bayrak açan ve CHP’deki mezhepçi delege engeline takılarak geri adım atan İmamoğlu, şimdi de CHP teşkilatlarını ele geçirmek için İBB kesesinden ulufe dağıtıyor.

İBB tabloları Adapazarı’nda çıktı

CHP Adapazarı ilçe örgütünün bugün gerçekleşecek kongresinde İlçe Başkanlığı için yarışacak olan Sabri Anıl Özkan’ın reklam amaçlı dağıttığı Atatürk tabloları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait çıktı. “İktidardan hesap sormak ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerlerini temsil etmek” amacıyla aday olduğunu vurgulayan CHP’li Özkan’ın hediye olarak dağıttığı Atatürk tablolarının üzerindeki isim etiketini kaldıranlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismiyle karşılaştı. Yaşanan reklam sahtekarlığına kamuoyundan tepki yağarken, içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan İBB bütçesinin CHP eliyle nasıl peşkeş çekildiği bir kez daha deşifre oldu.

Resmen “Sahtekârlık”

Öte yandan, CHP Adapazarı ilçe teşkilatında yaşanan etiket oyunu, akıllara CHP’de yaşanan benzer bir rezaleti hatırlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beylikdüzü Devlet Hastanesi etrafına yerleştirilen bankların üzerindeki ‘Büyükşehir Belediyesi’ yazısının üzerini stickerlarla kapatarak kendi reklamını yapmıştı. İmamoğlu’nun, İBB’ye ait banklara “Beylikdüzü Belediyesi” stickerları yapıştırması, kamuoyunca ‘büyük bir sahtekarlık örneği’ olarak yorumlanmıştı.

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