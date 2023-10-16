İstanbul'un komşu ilinde büyük bir doğalgaz keşfi haberini her an alabiliriz! Bu kez kesin çıkacağına inanılıyor
Tekirdağ’ın Ergene ilçesi sınırları içerisinde doğalgaz olduğuna dair yapılan çalışmalar sonucunda sondaj vurulmasına karar verildi.
Türkiye Petrolleri A.O, Tekirdağ’ın Ergene ilçesi sınırları içerisinde Sevindik Ergene-3 sondaj kuyusu açarak doğal gaz arayacak.
Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğü tarafından Tekirdağ İli Ergene ilçesi sınırları içerisinde kalan AR/TPO/K/F19-a4 nolu ruhsat alanında Sevindik Ergene-3 adlı bir adet noktada Doğal Gaz Arama ve Çıkarma Faaliyeti planlanıyor. Yaklaşık 4 milyon 321 bin lira değerindeki proje kapsamında, 21 bin metrekarelik alanda açılacak sondaj kuyusunda 1250 metre derinliğe kadar inilecek. Alanda doğalgazın bulunması halinde çıkarma faaliyeti yapılacak. Sondaj noktalarında çatlatma metodu uygulanmayacak. Sondaj öncesi yapılan çalışmalar ışığında kuyudan günlük maksimum 100.000- 150.000 m3/gün üretim yapılabileceği tahmin ediliyor.
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