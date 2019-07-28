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'İstanbul’un kaybedecek bir dakikası yok' demişti! Mazbatayı kaptı tatile koştu

Seçimlerin yenilenmesi gündeme geldiğinde zamana vurgu yapan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilk icraatı tatile çıkmak oldu. Yalan siyasetiyle halkı kandırmayı başaran İmamoğlu, mazbatayı aldığı günden beri sefahat turlarına çıktı.

28 Temmuz 2019 Pazar 08:57
'İstanbul’un kaybedecek bir dakikası yok' demişti! Mazbatayı kaptı tatile koştu

23 Haziran seçimleri sürecinde ‘Her şey çok güzel olacak’ diyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatil yapmaktan çalışmaya fırsat bulamadı. Mazbatayı aldığı günden bugüne kadar dişe dokunur hiçbir icraatta bulunmayan İmamoğlu, kadim şehre verdiği sözleri çabuk unuttu. Edirne’de yağlı güreş izleyen, Zonguldak’ta festivallerde boy gösteren, Ankara’da, CHP genel merkezinden çıkmayan İmamoğlu son olarak Bodrum’a kapağı attı. Kızgın güneş ve serin sular eşliğinde tatilini yapan İmamoğlu, kadim şehrin sorunlarını görmezden gelmeyi tercih etti.

Laf çok icraat yok

Devasa egosunu mütevazılık maskesi altında saklamaya çalışan CHP’nin İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu halkta büyük bir düş kırıklığına neden oldu. Seçim öncesi icraatçı bir aday profili çizen ve halkı kandıran İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana yokları oynuyor. Mağdur edebiyatına yatarak mazbata alan CHP’li Başkan, gezmekten başını kaldıramıyor. Şehrin sorunların jet hızıyla çözeceğini iddia eden İmamoğlu’nun, icraattan ziyade seyahat yapması halkın tepkisini de beraberinde getiriyor. Mazbatayı alır almaz kolları sıvaması beklenen İmamoğlu önce Edirne’de tarihi Kırkpınar Güreşlerini izlemeye gitti. ‘Kaybedecek tek dakikamız yok’ diye şov yapan İmamoğlu, Kırkpınar’dan sonra soluğu Zonguldak’ta aldı.

Gezmekten işe fırsat bulamıyor

Zonguldak’ta festivallerde boy gösteren İmamoğlu Alaplı ilçesinde de uzun sayılacak bir süre kaldı. Halkın bin bir umutla oy verdiği İmamoğlu, değişik illere ve ilçelere de uğramayı ihmal etmedi. Önce Düzce’ye ardında da Akçakoca’ya uğrayan CHP’li Başkan, İstanbul’u aklına bile getirmedi. Karadeniz seyahati sonrası bu defa da Ankara’ya uçan İmamoğlu, CHP genel merkezinden çıkmadı. Seçim sürecindeki konuşmalarında ‘16 milyon İstanbullunun sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz’ naraları atan İmamoğlu, halkın yararına tek bir icraata imza atmadı.

Bodrum’da gününü gün ediyor

Beş sene boyunca mazbatayı elinde tutacağını bilmenin rahatlığıyla iyice zıvanadan çıkan İmamoğlu, bu defa da Bodrum’a yöneldi. Görevinde bir ay bile dolmadan senelik tatile çıkan İmamoğlu, plajlarıyla ünlü tatil beldesinde sefahat alemine daldı. Bodrum’da kızgın güneşin ve tatilin tadını çıkartan İmamoğlu, İstanbul’un sorunlarını yok saydı. Gündüz plajda, akşamları koylarda eğlenen İmamoğlu’nun sözlerinin bir palavradan ibaret olduğu da iyice anlaşıldı.

Halk hizmet beklerken o Bodrumlarda geziniyor

İlk önce Edirne’de tarihi Kırkpınar Yağlı güreşlerini izleyen İmamoğlu, akabinde soluğu Zonguldak’ta aldı. Daha sonra Düzce ve Akçakoca’ya da bir tur düzenleyen İmamoğlu, Ankara’da da uzun bir süre oyalandı. Halk hizmet beklerken, İmamoğlu, başkanlık görevinde bir ay bile dolmadan Bodrum’a kapağı attı. Türkiye’nin en önemli tatil beldesinde güneşin ve kumsalın tadını çıkaran İmamoğlu, sonra da zoraki olarak partisinin Afyonkarahisar’daki belediye başkanları kampına katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 08:57
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Ankara
  4. Kırkpınar Yağlı güreşleri
  5. Zonguldak
  6. Düzce
  7. Akçakoca
  8. Afyonkarahisar
  9. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
  10. Bodrum
  11. mazbata
  12. tatil
  13. 23 Haziran seçimleri

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