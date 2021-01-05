İstanbul barajları doluluk oranı | Pandemide artan su kullanımı, yağışların gerçekleşmemesi ve sıcaklıkların mevsim normallerin üzerinde seyretmesi İstanbul için su alarmı verilmesine sebep oldu. Peki, İstanbul’un ne kadarlık suyu var?

İstanbul'un kaç günlük suyu var? | Yazın susuzluk olur mu?

İSKİ resmi web sitesinde yer alan verilere göz attığımızda İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 19,62 olarak ölçüldü.

İSKİ internet sitesinde yer alan bilgilere göre su miktarı Istrancalar'da yüzde 23,76, Terkos'ta yüzde 21,01, Sazlıdere'de yüzde 5,33, Alibey'de yüzde 29,85, Büyükçekmece'de yüzde 17,72, Ömerli'de yüzde 16,67, Darlık'ta yüzde 46,46 olarak kaydedildi.

İstanbul'da kış mevsiminde ortalama 2,8 milyon metreküp su kullanılıyor. Son 15 yılın en düşük su seviyesi sebebiyle vatandaşlar bir hayli kaygılı.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu daha önce yaptığı açıklamada, "Yağışlar ocak ve şubat aylarında mevsim normallerinin altında ama mart ayından itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Meteorolojiden aldığımız bilgi bu yönde. Baraj doluluk oranlarına ilave olarak Melen’den aldığımız suya ilave olarak günlük 700 bin metreküp su ilave pompalar koymak suretiyle Melen’den alacağız. Tabii bunun bir montaj süreci var, ihale süreci var. Mümkün olduğu kadar en kısa sürede. Günlük su hesabı yapmıyoruz ama tehlike yakın vadede değil, tehlike önümüzdeki yaz ve ekim-kasım aylarında şu anda biz o döneme kadar yetişebiliriz. Tedbirlerimizi alıyoruz” ifadelerini kullandı.

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